Тихановской предложили открыть свое представительство в Праге

Прага, 10 июня. Президент Чехии Милош Земан выступил за учреждение в столице представительства противников белорусской власти.

С таким предложением политик обратился к бывшему кандидату на пост главы белорусского государства Светлане Тихановской. Она провела в Чехии несколько дней. Соответствующее приглашение ей направил спикер Сената парламента республики.

В ходе визита Тихановская встретилась с президентом, премьер-министром Андреем Бабишем и главой МИД Якубом Кулганеком. Ранее она призвала США ввести санкции против Белоруссии. Ограничения, по ее словам, должны затронуть ключевые предприятия республики.