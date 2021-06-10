Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 20:35
20:33
Армия
США и Великобритания заявили о готовности строить мир без ядерного оружия
20:33
Политика
Мишустин подписал распоряжение о денонсации меморандума с США об открытой суше
20:32
Общество
Жителям Подмосковья пообещали благоприятную погоду в длинные выходные
20:31
Общество
В Севастополе построят современный Дворец культуры
20:30
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к пожару в квартире на Бухарестской
20:30
Экономика
Эксперты: запрет работать супермаркетам в выходные губительно скажется на населении
20:28
Общество
Объяснена важность форума «Профсоюзы. XXI век. Идеи и практики» для России
20:28
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с поющей на сцене МХАТа Ольгой Бузовой
20:27
Шоу-бизнес
Харламов раскрыл детали бурной личной жизни до свадьбы с Асмус
20:27
Весь мир
Испания и Германия решили наладить отношения с Марокко после волны мигрантов
Все новости

Лера Кудрявцева борется с тяжелыми осложнениями после коронавируса

Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева борется с тяжелыми осложнениями после коронавируса
Prt Scr youtube.com  /  ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Москва, 10 июня. Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что спустя три месяца после коронавируса у нее начались новые серьезные осложнения. Звезда пожаловалась на головные боли и панические атаки.

Кудрявцева заразилась коронавирусом еще в январе. Болезнь она перенесла без сильного недомогания и явных симптомов. Звезда даже вела прямые эфиры из квартиры, в которую временно переехала, чтобы не передать инфекцию мужу и дочери. После карантина она вернулась к работе и была уверена, что ее организм полностью восстановился. Однако серьезные последствия коронавируса проявились только через пару месяцев.

Телеведущая потеряла сознание на съемках своей программы. В больнице, куда ее госпитализировали, врачи объяснили Лере Кудрявцевой, что ей необходим отдых, ведь коварный вирус нанес сильный удар по ее нервной системе. В своем Instagram-аккаунте звезда призналась, что даже спустя три месяца после она страдает от хронической усталости, апатии и панических атак.

«Наверное, просто накапливалось или я бодрилась, но в конечном итоге поняла, что надо что-то делать», — написала Кудрявцева.

Телеведущая не стала испытывать судьбу и сделала перерыв в работе, чтобы заняться здоровьем. Восстанавливать силы она отправилась в один из лучших оздоровительных пансионатов в Подмосковье. По словам звезды, первым делом она решила бороться с апатией, поэтому начала ездить на велосипеде.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Лера Кудрявцева борется с тяжелыми осложнениями после коронавируса
здоровье кудрявцева телеведущая
Комментировать
Эксклюзив
В Севастополе построят современный Дворец культуры
В Севастополе построят современный Дворец культуры
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 186266 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 101825 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 84543 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 59946 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 46343 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru