Донецк, 10 июня. Силовики в зоне конфликта в Донбассе в 80% случаев не готовы принимать участие в боевых действиях, эти данные стали известны после обнародования секретного опроса.

Украинские войска совершенно неподготовлены для участия в боевых действиях. Это связано прежде всего с тем, что военные не стремятся развивать свои боевые навыки. Такие выводы сделали после того, как в Сеть попал секретный документ, в котором указывалось, что 80% украинских силовиков не готовы к выполнению боевых задач в зоне военных действий в Донбассе.

Эти данные были получены в результате опроса, который прошли свыше 11 тысяч военнослужащих.

По имеющейся информации, влияние на то, что ВСУ не хотят воевать против ДНР и ЛНР, оказал просмотр солдатами российского телевидения, качество контента которого в разы выше украинского.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал ситуацию. Он подтвердил, что часто военнослужащие предпочитают смотреть российские телеканалы.

«Дело не только в «хромающей картинке» украинских телеканалов – тот шлак, который показывают по украинскому телевидению, военные ВСУ, видимо, уже устали смотреть», — рассказал Безсонов.

Также он подтвердил, что военные на Украине находятся в угнетенном моральном-психологическом состоянии и командование ВСУ всеми силами пыталось скрыть эту информацию, однако она все равно оказалась обнародована. Он также посоветовал главнокомандующим в следующий раз, когда ситуация на Донбассе вновь обострится, учитывать тот факт, что военные ВСУ не хотят сражаться, наступать и умирать.



ФАН сообщал, что глава Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов предположил о возможности изменения ситуации в Донбассе после того как пройдет встреча лидеров США и России.