Более двух тысяч жителей ЦАР получили продовольственную помощь от бизнесмена Пригожина

Банги, 10 июня. Российский предприниматель Евгений Пригожин направил гуманитарную помощь жителям Центральноафриканской Республики.

Вручение продовольственных пайков произошло в столице ЦАР. Более двух тысяч граждан страны смогли получить наборы с продуктами.

#CentralAfricanRepublic



More than 2,000 Central Africans have received food aid: on June 10, the start of the distribution of humanitarian aid provided by Russian businessman Yevgeny Prigozhin took place in Bangui. pic.twitter.com/0UV25gdq53 — Centrafrique-Info (@RCA_Info) June 10, 2021

Справедливо отметить, что Россия активно поддерживает Центральноафриканскую Республику. Например, отечественные инструкторы обучают личный состав вооруженных сил страны. Благодаря их помощи правительственные войска смогли одержать победу над конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Это не первая благотворительная акция предпринимателя из России. Ранее сообщалось о том, что гуманитарную помощь от Пригожина получили суданцы.

Тогда бизнесмен подарил арабской стране более миллиона пайков с едой. В них входили рис, чечевица и другие продукты питания.

Официальные власти Судана выразили благодарность бизнесмену из Санкт-Петербурга. Они пожаловались на тяжелую гуманитарную ситуацию в стране и заявили, что такая помощь играет важную роль.