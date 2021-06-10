Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 20:34
20:33
Армия
США и Великобритания заявили о готовности строить мир без ядерного оружия
20:33
Политика
Мишустин подписал распоряжение о денонсации меморандума с США об открытой суше
20:32
Общество
Жителям Подмосковья пообещали благоприятную погоду в длинные выходные
20:31
Общество
В Севастополе построят современный Дворец культуры
20:30
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к пожару в квартире на Бухарестской
20:30
Экономика
Эксперты: запрет работать супермаркетам в выходные губительно скажется на населении
20:28
Общество
Объяснена важность форума «Профсоюзы. XXI век. Идеи и практики» для России
20:28
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с поющей на сцене МХАТа Ольгой Бузовой
20:27
Шоу-бизнес
Харламов раскрыл детали бурной личной жизни до свадьбы с Асмус
20:27
Весь мир
Испания и Германия решили наладить отношения с Марокко после волны мигрантов
Все новости

Более двух тысяч жителей ЦАР получили продовольственную помощь от бизнесмена Пригожина

ЦАР
Более двух тысяч жителей ЦАР получили продовольственную помощь от бизнесмена Пригожина
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 10 июня. Российский предприниматель Евгений Пригожин направил гуманитарную помощь жителям Центральноафриканской Республики.

Вручение продовольственных пайков произошло в столице ЦАР. Более двух тысяч граждан страны смогли получить наборы с продуктами.

Справедливо отметить, что Россия активно поддерживает Центральноафриканскую Республику. Например, отечественные инструкторы обучают личный состав вооруженных сил страны. Благодаря их помощи правительственные войска смогли одержать победу над конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Это не первая благотворительная акция предпринимателя из России. Ранее сообщалось о том, что гуманитарную помощь от Пригожина получили суданцы.

Тогда бизнесмен подарил арабской стране более миллиона пайков с едой. В них входили рис, чечевица и другие продукты питания.

Официальные власти Судана выразили благодарность бизнесмену из Санкт-Петербурга. Они пожаловались на тяжелую гуманитарную ситуацию в стране и заявили, что такая помощь играет важную роль.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Более двух тысяч жителей ЦАР получили продовольственную помощь от бизнесмена Пригожина
африка пригожин цар
Комментировать
Эксклюзив
В Севастополе построят современный Дворец культуры
В Севастополе построят современный Дворец культуры
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 186266 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 101825 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 84543 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 59946 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 46343 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru