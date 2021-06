Более двух тысяч жителей ЦАР получили продовольственную помощь от бизнесмена Пригожина

Банги, 10 июня. Российский предприниматель Евгений Пригожин направил гуманитарную помощь жителям Центральноафриканской Республики.

Вручение продовольственных пайков произошло в столице ЦАР. Более двух тысяч граждан страны смогли получить наборы с продуктами.

More than 2,000 Central Africans have received food aid: on June 10, the start of the distribution of humanitarian aid provided by Russian businessman Yevgeny Prigozhin took place in Bangui. pic.twitter.com/0UV25gdq53