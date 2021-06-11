Встреча Эрдогана и Байдена будет «сложной во всех отношениях»

Турция рискует потерять превосходство в воздухе без F-35; американские стратеги советуют Байдену пересмотреть союзнические отношения с Турцией; президент Ирака потребовал Анкару вывести свои войска из страны; 1% населения Турции находится в заключении или на испытательном сроке, — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Правящий союз руководит Турцией вместе с мафией

Председатель оппозиционной Республиканско-народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу раскритиковал правящую Партию справедливости и развития (ПСР) за молчание в отношении утверждений лидера мафии Седата Пекера, заявив, что криминальные структуры де-факто являются частью коалиционного правительства Турции.

«Те, кто у власти, управляют страной вместе с мафией. Третий партнер союза ПСР и Партии националистического движения — это мафия», — сказал Кылычдароглу.

Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı mafyadır! Açık ve net söylüyorum. #KılıçdaroğluNeSöyledi pic.twitter.com/iaKIJlMKL4 — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) June 8, 2021

В отношении «Джумхуриет» начато расследование за цитирование Пекера

Власти Турции начали расследование в отношении газеты «Джумхуриет» за упоминание обвинений главы турецкой мафии Седата Пекера.

«Мы всего лишь занимались своей профессиональной деятельностью в качестве журналистов, рассказывая гражданам Турции новости», — сказал главный редактор Айкут Кучуккая. Кроме этого, полиция провела обыск в доме обозревателя газеты Орсана Эймена.

Беглый мафиози выдвигает обвинения в отношении членов правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и ее приближенных. Пекер рассказал о случаях убийства, международного оборота наркотиков, пособничества террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, обе запрещены в РФ) в Сирии. Однако эти заявления правоохранительные органы не приняли во внимание.

Байден и Эрдоган проведут встречу на полях саммита НАТО

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся на следующей неделе для обсуждения Сирии, Афганистана и других региональных вопросов, а также рассмотрят «существенные разногласия» между Вашингтоном и Анкарой, сообщил в понедельник советник США по национальной безопасности.

Выступая на брифинге в Белом доме, советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что восточное Средиземноморье, Сирия, Иран, а также роль, которую Турция будет играть в Афганистане по мере ухода США из страны, будут частью «обширной повестки дня» в переговорах.

Встреча запланирована на 14 июня на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Beyaz Saray: Biden ve Erdoğan önümüzdeki hafta 'farklılıkları' görüşecekhttps://t.co/gfWVFfLGmO pic.twitter.com/lclx34nLOI — T24 (@t24comtr) June 8, 2021

Анкара считает, что встреча Эрдогана и Байдена будет «сложной во всех отношениях»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что предстоящая встреча Эрдогана и Байдена «даст положительные результаты», отметив, что она будет «сложной во всех отношениях».

Депутат ПСР проговорился о том, что Польша купила Байрактары по настоянию США

Соединенные Штаты потребовали от Польши купить у Турции боевые беспилотники Bayraktar TB2, об этом во время заседания в парламенте заявил депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP) Ведат Демироз.

«Мы продаем БПЛА европейской стране, Польше. Они сами обратились к нам. На самом деле, я слышал от своего источника, что об этом их попросили официальные лица США», — сказал Демироз.

22 мая Польша объявила о том, что приобретет у Турции 24 беспилотных летательных аппарата типа Bayraktar TB2.

Турция рискует потерять превосходство в воздухе без F-35

Без истребителей-невидимок пятого поколения F-35 в своем арсенале Турция со временем будет иметь недостатки по сравнению со своими региональными конкурентами, считает Синан Улген, председатель Стамбульского аналитического центра по исследованиям экономики и внешней политики (EDAM).

Улген утверждает, что ВВС Турции планировали преобразование для F-35 с 2007 года, и проект национального боевого самолета TF-X не может заменить F-35.

«При первоначальном планировании противовоздушной обороны Турции не было цели выбрать национальный боевой самолет вместо F-35. В планах было использовать оба самолета. С технической точки зрения F-35 и отечественный боевой самолет имеют разные цели, характеристики и возможности», — сказал Улген.

???? Turkey faces risk of losing air superiority without F-35s - analyst https://t.co/4AWTB084il | ▪ Ahval News ➖ pic.twitter.com/SnvNdUIO0n — Ahval (@ahval_en) June 9, 2021

Американские стратеги советуют Байдену пересмотреть союзнические отношения с Турцией

Об этом в частности пишет обозреватель Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид, ученный в области стратегии и государственного управления в Институте Хадсона.

«Турция уже не то государство, которым оно было в годы холодной войны. Теперь ею управляет исламист-популист, который покупает оружие у России, осуществляет военное вмешательство в регионе, отдаляется от западных демократических норм и ценностей. Вот почему президент США Джо Байден на встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе должен пересмотреть союз США с Турцией», — говорится в статье Мида.

Вашингтон заинтересован удерживать Турцию в западном блоке

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, разногласия между Турцией и США «не являются секретом» и президент США Джо Байден на встрече с Эрдоганом 14 июня будет говорить о них открыто.

«Турция часто не действует как союзник НАТО, каким должна быть, но Вашингтон заинтересован в том, чтобы сохранить привязанность Турции к Западу», — сказал глава Госдепа, отвечая на вопрос сенатора Боба Менендеса во время слушаний в Конгрессе.

Авиаудар Турции по лагерю беженцев в Ираке унес жизни трех человек

Представитель партии Патриотический союз Курдистана заявил, что 5 июня в результате авиаудара Турции погибли не менее трех человек в лагере для перемещенных лиц на севере Ирака.

Удар по лагерю, в котором находятся тысячи курдских беженцев из Турции, был нанесен через три дня после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Турция «очистит» лагерь беженцев, который, по его словам, является убежищем для курдских боевиков.

Президент Ирака потребовал Анкару вывести свои войска из страны

Президент Ирака Бархам Салех 7 июня потребовал Турцию вывести войска с иракской территории.

С таким заявлением политик выступил после того, как турецкая авиация 5 июня нанесла удар по лагерю беженцев Махмур на севере республики, где находятся более 12 000 курдских переселенцев, покинувших Турцию в 1990-х годах. В результате бомбардировки погибли три человека.

Анкара призвала к совместной борьбе с «исламофобским терроризмом»

Турецкие официальные лица призвали международное сообщество бороться с «исламофобным терроризмом» после того, как семья из пяти человек подверглась нападению в Канаде за то, что они мусульмане.

«Международное сообщество должно незамедлительно предпринять совместные действия», — сказал министр иностранных дел Турции Чавушоглу.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын также осудил нападение, заявив, что оно «еще раз показывает, как искусственный страх приводит к ненависти, ненависть — к вражде и насилию».

«Это современное варварство должно быть остановлено. Необходимо положить конец демонизации мусульман», — написал он в Twitter.

The terrorist road attack that killed 4 Muslims in Canada yesterday is motivated by Islamophobia. Shows once again how constructed fear leads to hatred, hatred to animosity and violence.

This modern barbarism must be stopped. The demonization of Muslims must be ended. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 8, 2021

Эрдоган рассказал об обнаружении в Черном море нового месторождения природного газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что специалисты обнаружили 135 миллиардов кубометров природного газа в Черном море.

В прошлом году турецкое буровое судно Fatih нашло 405 миллиардов кубометров природного газа на месторождении Сакарья в западной части Черного моря. С новым месторождением общее количество обнаруженного Турцией природного газа в регионе увеличилось до 540 миллиардов кубометров.

Интерпол игнорирует требование Турции выдать международный ордер на арест известного журналиста

14-й уголовный суд Стамбула по тяжким преступлениям в очередной раз выдал ордер на арест и потребовал от правительства обратиться к Интерполу с просьбой выпустить «красный» циркуляр в отношении Джана Дюндара по обвинениям в шпионаже и терроризме.

Дюндар, проживающий в Германии, опубликовал сообщение, в котором заявил, что «красный» циркуляр имеет право выдавать только Интерпол.

«Суды могут потребовать от властей Турции обратиться в Интерпол с такой просьбой. Но поскольку Интерпол знает, что Турция использует этот инструмент с целью заставить оппонентов замолчать, он не воспринимает всерьез ни одно из заявлений Анкары», — написал журналист в Twitter.

В декабре 2020 года Дюндар был заочно приговорен к 27 годам и шести месяцам лишения свободы по обвинениям в «политическом и военном шпионаже» и «пособничестве террористической организации».

Официальный представитель Интерпола сообщил, что предыдущее заявление Турции с требованием выдачи «красного» циркуляра для находящегося в изгнании турецкого журналиста Джана Дюндара было отклонено. Другого обращения они от турецкой стороны не получали.

#Kırmızıbülten, ancak İnterpol tarafından çıkarılabiliyor.

Mahkemeler sadece Adalet Bakanlığı’ndan İnterpol’e başvurup kırmızı bülten çıkarmasını isteyebiliyor.

Ve İnterpol, asıl amacın muhalifleri susturmak olduğunu bildiği için, Ankara’nın hiçbir başvurusunu ciddiye almıyor.+ https://t.co/pxKVdmWr7J — Can Dündar (@candundaradasi) June 8, 2021

1% населения Турции находится в заключении или на испытательном сроке

По данным ежегодного исследования SPACE II 2020 года, проведенного для Совета Европы Лозаннским университетом, примерно 1% населения Турции находился в заключении или на испытательном сроке по состоянию на 31 января 2020 года.

Этот показатель более чем в три раза превышает средний европейский уровень. В Европе насчитывается 265 заключенных и условно осужденных на 100 000 жителей.

Согласно отчету, самые высокие показатели пробации были обнаружены в Польше (643 человека на 100 000 жителей), Турции (627 человек), Литве (568 человек) и Грузии (562 человека).

Türkiye cezaevindekilerin nüfusa oranında Avrupa birincisi



Avrupa Konseyi için yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 1'i cezaevinde ya da denetimli serbestlik kapsamında bulunuyorhttps://t.co/ymMV2QWZLn — DW Türkçe (@dw_turkce) June 8, 2021

В Турции более 720 000 детей вынуждены работать

Более 720 000 детей вынуждены работать, чтобы внести свой вклад в собственное домохозяйство. Об этом говорится в документе о детском труде в Турции, подготовленном Министерством образования страны.

В отчете, представленном парламентской комиссии по правам человека, говорится, что 34% работающих детей заняты в сельском хозяйстве, в то время как другие трудятся в промышленности и сфере услуг. Между тем, 20% детей — сезонные работники в возрасте до 15 лет.

Прокуратура Турции начала расследования в отношении депутата Ахмета Шика за критику ПСР

Генеральная прокуратура Анкары начала два отдельных расследования в отношении депутата Турецкой рабочей партии (ТРП) и журналиста Ахмета Шика в связи с его комментариями с критикой правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Шик, комментируя заявления Седата Пекера о деятельности и связях мафии с государством, заявил, что турецкое государство является «убийцей». Эти заявления Шик сделал в одной из телепередач интернет-канала Medyascope Tv.

В Турции возобновили дело о закрытии курдской Народной демократической партии (HDP)

Генеральный прокурор Кассационного суда Турции повторно подал иск о закрытии оппозиционной курдской партии из-за предполагаемых связей с «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

В обвинительном акте на 850 страниц, представленном в Конституционный суд Турции с призывом закрыть HDP, прокуратура также предлагает запретить деятельность более 500 членов этой партии. Кроме того, обвинитель требует предупредительно заморозить банковские счета оппозиционной партии.

Yargıtay Başsavcısı açıkladı: Kapatma davası iddianamesinde 451 HDP'li için siyasi yasak talep edildihttps://t.co/Bf5haoIDDB pic.twitter.com/DtkY2zRt0w — Demokrat Haber (@DemokratHaber) June 10, 2021

Турция потребовала финансовую и военную поддержку для того, чтобы остаться в Кабуле

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для обеспечения безопасности аэропорта Кабула Анкаре необходима финансовая и военная поддержка.

«Пребывание в Афганистане — это не обязанность, которую одна страна может взять на себя без поддержки», — сказал министр иностранных дел Турции в интервью телеканалу TRT 9 июня.

Тем временем официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что дискуссия о том, кто будет отвечать за безопасность аэропорта, продолжается.

«Это национальное решение, которое должен принять президент Эрдоган», — сказал Кирби.

Эрдоган может посетить Шушу в середине июня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что посетит Азербайджан после саммита НАТО на следующей неделе в Брюсселе.



По словам турецкого лидера, они совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетят город Шуша, который ранее находился под контролем Армении.



В конце марта глава Турции заявил, что планирует посетить населенный пункт после 13 мая, когда окончится священный для мусульман месяц Рамадан. Однако поездка так и не состоялась.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Şuşa mesajı pic.twitter.com/a9ULBq9zCz — Haber Global (@HaberGlobal) June 9, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.