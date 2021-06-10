Украинский политолог восхитился смелостью Путина

Москва, 10 июня. Политолог Василий Вакаров восхитился смелостью президента РФ Владимира Путина. Он заметил, что никто из мировых лидеров больше не рискнул критиковать закон «О коренных народах».

На Украине бурно обсуждают скандальный законопроект «О коренных народах», который недавно внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Согласно документу, в число «коренных» не попали русские, белорусы, молдаване и поляки. При этом каждый шестой житель страны относит себя к этим национальностям.

Политолог Василий Вакаров заметил, что только президент РФ Владимир Путин осмелился критиковать инициативу Зеленского.

«Большое спасибо, Владимир Владимирович, за защиту, в том числе и малых народов коренных, к числу которых и я принадлежу», — поблагодарил украинский политолог.

В частности, российский лидер заявил, что законопроект не соответствует международному гуманитарному праву.

«Деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей напоминает теорию и практику нацистской Германии», — сказал Путин.

Вакаров иронично заметил, что теперь в украинских СМИ получит прозвище «агент Путина». Однако от своих слов политолог отказываться не собирается.

«Я благодарен Путину за то, что он говорит: послушайте, уважаемая украинская власть, посмотрите, пожалуйста, у вас там живут венгры, поляки, евреи, русины, болгары», — добавил Вакаров.

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