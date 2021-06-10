Пентагон начнет пересмотр противоракетной доктрины США

Вашингтон, 10 июня. США в ближайшее время начнут пересмотр имеющейся противоракетной доктрины, сообщила первый зампомощника главы Пентагона по ядерному сдерживанию Леонор Томеро.

Специалисты займутся вопросом в ближайшие несколько недель, уточнила она на слушаниях по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Планируется полностью переоценить установившуюся систему, подчеркнула Томеро. Процесс будет проходить скоординировано в рамках минобороны страны.

Планируется внести изменения в сфере безопасности, оценить возникшие угрозы, добиться повышения эффективности противоракетной обороны. Стратегию по дальнейшему развитию американской ПРО в январе 2019 года представил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Предыдущая версия документа о национальной обороноспособности была обнародована Пентагоном в 2018 году.

В Минобороны США ранее объявили о необходимости ускорить темпы по развертыванию гиперзвуковых вооружений. Также ветеран спецназа Соединенных Штатов раскритиковал Пентагон за бюрократию, пишет «Царьград».