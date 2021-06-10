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Турецкая полиция задержала предполагаемого подельника мафиози Седата Пекера

Ближний Восток
Турецкая полиция задержала предполагаемого подельника мафиози Седата Пекера
turkeyforfriends.com

Стамбул, 10 июня. В турецком городе Шанлыурфа прошла операция против преступной организации, лидером которой был известный мафиози Седат Пекер, скрывающийся в настоящее время за пределами родины.

Правоохранители задержали главу Ассоциации промышленников и бизнесменов (MISIAD) Феридуна Онджеля. После ареста его перевезли в Стамбул для дачи показаний, где его допрашивают сотрудники отделения полиции по борьбе с организованной преступностью.

Недавно Пекер опубликовал на своем YouTube-канале серию видео, в которых он разоблачает видных государственных деятелей, чиновников и бизнесменов в причастности к серьезным преступлениям: убийствам, изнасилованиям, организации наркотрафика, торговле оружием, коррупции и другим нарушениям закона.

В своих роликах глава преступной организации говорил о человеке, которого именовал «Феридун президент». При этом Пекер называл его «старшим братом» и «единственным человеком, с которым он шутил».

Турецкая полиция полагает, что генеральный президент MISIAD Феридун Онджель и является этим сообщником мафиози, выполнявшим функции менеджера преступной группы. Следственные действия продолжаются.

В общей сложности Седат Пекер анонсировал выход 12 видеозаписей, в которых он поэтапно раскрывает информацию о «теневом правительстве» Турции и преступной деятельности в высших эшелонах власти. 

В уже опубликованных роликах он разоблачил турецкого министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, его предшественника Мехмета Агара, депутата правящей «Партии справедливости и развития» Толгу Агара и других видных деятелей. При этом он обещал выложить в том числе и досье на главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Видео преступника пользуются популярностью у граждан республики, а пресса уже называет его канал «турецким WikiLeaks».

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Все новости / Ближний Восток / Турецкая полиция задержала предполагаемого подельника мафиози Седата Пекера
турция седат пекер
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