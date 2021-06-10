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Армения сообщила о перестрелке с азербайджанскими военными в приграничной зоне

Армия
Армения сообщила о перестрелке с азербайджанскими военными в приграничной зоне
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Ереван, 10 июня. Армянские и азербайджанские военнослужащие открыли огонь в приграничной части Гегаркуникской области Армении, заявили в минобороны республики.

Как указали в пресс-службе армянского военного ведомства, инцидент произошел из-за попытки азербайджанских военных провести инженерные работы.

«Произошла перестрелка, в результате которой пострадавших с армянской стороны нет», — говорится в сообщении минобороны Армении.

Ранее сообщалось, что Служба национальной безопасности Армении обвинила бывшего военнослужащего в разведке в интересах Азербайджана. Согласно озвученной информации, задержанный передавал Баку сведения об армянских вооруженных силах и Нагорном Карабахе.

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Армения азербайджан перестрелка
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