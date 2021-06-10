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Следователи начали проверку детского лагеря на Кубани после жалоб отдыхающих

Происшествия
Следователи начали проверку детского лагеря на Кубани после жалоб отдыхающих
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета по Калининградской области

Краснодар, 10 июня. Житель Москвы обратился в СК с жалобой на неудовлетворительные условия в детском лагере в Краснодарском крае. Правоохранители начали доследственную проверку.

Следователи установили, что дочка заявителя вместе с другими детьми приехали в лагерь, расположенный в Новороссийске. В тот момент велось оформление разрешительной документации, поэтому учреждение не функционировало.

Детей отвезли в лагерь в поселке Кабардинка. Условия пребывания там оказались неудовлетворительными — дети стали массово жаловаться. На основании этого было принято решение отправить их в другое место для отдыха в том же населенном пункте. Следователи связались с заявителем, который констатировал, что сейчас нареканий к условиям пребывания нет.

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ребенок лагерь проверка
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