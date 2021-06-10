Опубликован список самых популярных за рубежом советских мультфильмов

Москва, 10 июня. Студия «Союзмультфильм» 10 июня отмечает день рождения — 85 лет со дня основания. В честь круглой даты составлен список мультфильмов, которые с удовольствием смотрят и за рубежом.

Список возглавил культовый мультик режиссера Юрия Норштейна «Ежик в тумане», который признан одной из лучших анимационных работ в истории. Даже маститый японский мультипликатор Хаяо Миядзаки, не раз подчеркивал важность этой картины. Иностранные зрители, как и многие россияне, находят в истории Ежика, заблудившегося в густом тумане по дороге к своем другу Медвежонку, важный философский смысл.

«Это действительно может изменить то, как вы смотрите на мир...» — отмечает американский зритель.

Популярностью за рубежом пользуется и экранизация сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Автором мультфильма является режиссер Иван Иванов-Вано, который использовал в анимации самобытный стиль русского зодчества и изобразительного искусства. Особенность рисовки «Конька-горбунка» даже внимательно изучали художники студии Disney.

В списке оказался мультфильм Александра Петрова «Старик и море», который в 2000 году получил «Оскар». Многим знакомый сюжет Эрнеста Хемингуэя в анимационной ленте рассказан с помощью рисунков на стекле, что полностью погружает зрителя в атмосферу «морской истории».

Полюбилась иностранцам и экранизация сказки чешского писателя Милоша Мацоурека «Каникулы Бонифация». Работа была удостоена международных наград, а сам автор мультика Юрий Норштейн называл ленту «шедевром гармонии».

«Милейший лев Бонифаций покорил мое детское сердечко. Он добрый, интеллигентный, заботливый и трудолюбивый», — цитирует слова маленькой зрительницы из Америки портал Nation News.

Долгожитель «Союзмультфильма» — анимационный сериал «Ну, погоди!», который выходил 20 лет, стал быстро популярен не только в СССР, но и во всем мире. Любимых многими персонажей Волка и Зайца создали молодые сатирики Александр Курляндский, Аркадий Хайт и Феликс Камов. В 2010 году польский Монетный двор увековечил героев «Ну, погоди!» на коллекционной монете.

Еще одним популярным за рубежом советским мультсериалом стали «Трое из Простоквашино». Эпизоды в разное время выходили телеканалах Германии, Швеции, Италии, Финляндии и даже Китая. Кроме того, покорили иностранные сердца Винни-Пух с Пятачком. Американские зрители называют работу Федора Хитрука «гениальным мультфильмом» и считают нашего медведя лучше диснеевского варианта.

В список также попал мультфильм Льва Атаманова «Снежная королева», который в 60–70-е годы показывали в США в канун Нового года. И, конечно же, иностранцы не смогли обойти мимо серию мультиков про приключения Чебурашки и крокодила Гены.

Ранее киностудия «Союзмультфильм» в честь 85-летнего юбилея выпустила парфюмерную коллекцию запахов из мультфильмов. Создатели обещают, что ароматы перенесут покупателя в атмосферу любимого мультфильма.