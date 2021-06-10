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Макрон призвал НАТО прояснить свою стратегию в отношении России

Армия
Макрон призвал НАТО прояснить свою стратегию в отношении России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 10 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Североатлантическому альянсу следует определить и озвучить свою стратегию в отношении России. 

По его словам, в настоящее время Альянс оказался в ситуации, которая требует детального анализа. Он также добавил, что НАТО следует определиться с тем, как будут в дальнейшем развиваться отношения с Россией.

«Я думаю, что НАТО находится в ситуации, когда необходимо основательно прояснить свою стратегию в самых разных областях. Мы должны прояснить, куда идет организация. Прежде всего, каких отношений Альянс желает с Россией», — сказал Макрон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада не соблюдали интересы Москвы при расширении НАТО. По его словам, прежде Альянс провел две волны расширения на восток, хотя отношения России и Запада в тот момент были приемлемыми.

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россия нато макрон
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