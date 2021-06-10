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Я благодарен за ее героизм: режиссер Карпиловский об актрисе Анне Казючиц

Шоу-бизнес
Я благодарен за ее героизм: режиссер Карпиловский об актрисе Анне Казючиц
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российская и белорусская актриса театра и кино, телеведущая Анна Казючиц сегодня празднует свой 38-й день рождения. Режиссер Александр Карпиловский в беседе с ФАН поздравил именинницу с праздником.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актрисой над проектом «Курорт цвета хаки».

«Мы снимали сцену в ангаре. Там у героев был очень страстный диалог. Тогда шла речь о дуэли между ее мужем и возлюбленным. В актерском плане это был очень сложный эмоциональный момент. В тот день ей пришлось приехать очень рано. Пока загримировали, пока долго снимали других артистов, общие планы, она сидела и копила нужное состояние, боялась его растратить. Кадр с ней крупным планом мы снимали в самом конце дня. Однако она смогла сохранить все до нужного момента, выплеснула эмоции. Я был очень благодарен ей за то, что она героически все выдержала», — рассказал режиссер.

Александр Карпиловский также выделил самые яркие, по его мнению, черты Анны Казючиц.

«Аня прекрасна! Замечательная актриса. Пластичная, красивая, талантливая, энергичная. Если же попробовать описать ее одним словом, то лучше всего подойдет — страстная!» — сказал собеседник ФАН.

Я благодарен за ее героизм: режиссер Александр Карпиловский об актрисе Анне Казючиц
ТАСС  / Сергей Фадеичев

В завершение он поделился теплыми поздравлениями в адрес именинницы.

«Простого человеческого женского счастья! В первую очередь — семейного. Что может быть важнее уютного, семейного, домашнего счастья», — резюмировал Александр Карпиловский.

Ранее режиссер Владимир Алеников через ФАН поздравил с днем рождения артистку Глюкозу. По его словам, для съемок в фильме «Война Принцессы» она была выбрана не только за обаятельную внешность, но и характер, который бросается в глаза.

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анна казючиц александр карпиловский
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