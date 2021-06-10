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ВГС Ливии объявил старт приема заявок кандидатов на суверенные должности

Ливия
ВГС Ливии объявил старт приема заявок кандидатов на суверенные должности
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 10 июня. Высший государственный совет (ВГС) опубликовал официальное постановление о запуске процесса выдвижения кандидатов на суверенные должности. Это происходит в соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году в марокканской Бузнике.

В постановлении указано, что граждане, желающие баллотироваться, могут подать заявления в ВГС через членов специальной комиссии, отделения которой сформированы в соответствии с административно-территориальной организацией избирательных округов. Прием документов продлится до 13 июня. В документе также перечислены имена начальников приемных отделений в 13 округах.

Список суверенных должностей, на которые предлагается баллотироваться:

 — председатель Счетной палаты;

 — председатель Высшей избирательной комиссии (ВИК);

 — заместитель председателя ЦБ;

 — член совета директоров ЦБ;

 — заместитель начальника Управления административного контроля;

 — заместитель начальника Управления по борьбе с коррупцией;

 — член управляющего совета в Управлении по борьбе с коррупцией;

 — член управляющего совета ВИК.

Между тем глава ВГС Халед Мишри и председатель Палаты представителей Агила Салех до сих пор не могут договориться по вопросу распределения постов. Это стало серьезным препятствием для продолжения формирования правительственных институтов в Ливии и угрожает сорвать выборы, намеченные на 24 декабря.

По результатам первой берлинской конференции, прошедшей в январе 2020 года, Палата представителей по согласованию с ВГС должна выбрать тех, кто займет суверенные должности. Однако члены ливийского парламента позже решили не опираться на географический принцип в распределении постов, а отдать их людям опытным и компетентным. Совет, в свою очередь, стал препятствовать деятельности парламентариев.

На прошлой неделе в Рабате прошли обсуждения, направленные на сближение точек зрения Высшего государственного совета и Палаты представителей. Однако переговоры завершились безрезультатно.

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ливия вгс
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