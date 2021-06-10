Иноагент «Голос Америки» удалил статью о долгах «Медузы»

Москва, 10 июня. Издание «Голос Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) удалило с сайта один из последних материалов.

Статья содержала сведения о долгах и якобы закрытии «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

В материале указывалось заявление генерального директора «Медузы» Галины Тимченко. После его публикации она опровергла сведения, заявив, что не сообщала подобного.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.