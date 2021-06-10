Правительство РФ поддержало проект о создании реестра инновационных компаний

Москва, 10 июня. Законопроект о создании в России реестра инновационных компаний для повышения эффективности господдержки одобрен правительством.

Документ был подготовлен Минэкономразвития РФ. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, проект предполагает внесение изменений в законодательство о науке и государственной научно-технической политике. В министерстве считают, что реестр поможет повысить качество предоставляемой господдержки в области инновационных разработок. Дальнейшую судьбу инициативы Минэкономразвития определят депутаты Госдумы.

«В результате правительство получит серьезный аналитический механизм: будем видеть, как чувствует себя инновационный бизнес, и кто его представляет», — рассказал о законопроекте министр экономического развития России Максим Решетников.

По мнению директора Альянса в сфере искусственного интеллекта Кирилла Булатова, создание реестра инновационных компаний — правильная инициатива. По его словам, она позволит сократить барьеры при получении преференций технологическими компаниями и предпринимателями. Реестр должен стать своего рода «градусником» эффективности мер государственной поддержки, добавил Булатов.

Исполнительный вице-президент и главный технологический директор «Сбера» Давид Рафаловский ранее назвал три главные технологии будущего. По его мнению, их массовое внедрение позволит радикально изменить российскую экономику.