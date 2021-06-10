Певица Ханна похвасталась подаренным кольцом с огромным бриллиантом

Москва, 10 июня. Певица Ханна продемонстрировала поклонникам роскошный подарок, который она получила на годовщину от своего мужа — гендиректора лейбла Black Star Пашу.

Исполнительница сообщила на своей странице в Instagram, что 10 июня они с супругом празднуют шестую годовщину свадьбы. Ханна опубликовала фото с презентом от мужа и похвасталась шикарным кольцом.

«Перед вылетом, просыпаясь, нашла под подушкой это», — написала восхищенная певица.

По словам артистки, через шесть лет после свадьбы Пашу снова сделал ей предложение, и она ответила согласием. Ханна надела ювелирное украшение с огромным бриллиантом на безымянный палец. Исполнительница отметила, что с каждым годом любит своего супруга сильнее.

«И буду делать все, чтобы ты был самым счастливым мужчиной на Земле», — пообещала знаменитость.

У певицы и сооснователя лейбла Black Star есть дочь Адриана. Ханна признавалась, что девочка ни разу не видела своего дедушку по материнской линии. Отношения исполнительницы с отцом не сложились из-за инцидента, о котором певица не рассказывает поклонникам.