Протесты BLM, опасные районы и новые веяния: русская эмигрантка о жизни в Соединенных Штатах

Внутриполитическую обстановку в США можно с уверенностью охарактеризовать как стабильно-напряженную: вот уже год как на улицах городов не стихают массовые акции протеста. Американское общество глубоко разделено: одни голосуют за Демократическую партию, другие за республиканцев, кто-то выступает за ограничения на покупку оружия, кто-то — против, часть населения считает, что прошедшие президентские выборы были сфальсифицированы, другая часть убеждена в полной легитимности выборного процесса.

К общественным противоречиям добавляется экономический и миграционный кризисы, американцы жалуются на повышение цен на бензин, а южные штаты страдают от наплыва нелегальных мигрантов.

Чтобы выяснить, как живется рядовым американцам, и что они думают об обстановке в Соединенных Штатах, автор Telegram-канала «Американскiй номеръ» взял интервью у русской эмигрантки, проживающей в Калифорнии.

— Здравствуйте, Карина! Как давно вы живете в Соединенных Штатах?

— Добрый день! Я живу в США уже шесть лет, в настоящее время — в Калифорнии. До этого я успела пожить в Северной Калифорнии, в округе Сан-Франциско.

— Расскажите кратко, что вам нравится, а что вам не нравится совсем в жизни в США?

— Должна отметить, что у каждого относительного этого свои критерии, — однако мне нравится американская Конституция. Для меня приоритетом являются политические свободы и, наверное, больше всего — возможность для самореализации. Однако сейчас можно проследить тенденцию изменения отношения государства к людям, и это меня тревожит.

— А в чем это проявляется?

— Массовая пропаганда некоторых негативных явлений охватывает все большее количество людей. Американцы все еще хранят свои культурные ценности, среди которых присутствует и мораль, и доброжелательность, однако все это понемногу ломается. Побеждает равнодушие, поэтому иногда мы можем наблюдать в США явления, которые свойственны, скорее, государствам третьего мира.

Предоставлено корреспондентом из США /

— Скажите, как живется в условиях пандемии коронавируса? Действует ли локдаун, и если да, то как это отражается на повседневной жизни?

— В США решение о введении локдауна принимается на местном уровне: это определяется руководством городов, округов, штатов. Любопытно, что, чем «демократичнее» регион, тем строже эпидемиологические меры.

Пару недель назад я была в Сан-Франциско и могу сказать, что город «вымирает» в 21 час вечера: очень мало народу на улицах, многие рестораны закрыты, предприятия закрыты — атмосфера какая-то гнетущая. А в городах, где менее строгие правила, и где население, в основном, республиканское, все проще. Например, в Южной Калифорнии локдауна как такового не наблюдается — все открыто, все функционирует, все живет.

— Можно ли сказать, что в городах, где превалирует демократическая повестка, меньше гражданских свобод?

— Хороший вопрос. Да, думаю, что можно так сказать. В таких городах ценится свобода самовыражения, но для меня лично — это что-то ненастоящее, фальшивое. В основном это проявляется в одежде и поведении в общественных местах. В Сан-Франциско легко можно встретить людей, в основном мужчин, которые разгуливают по улице голышом.

— И как к этому относится полиция?

— Совершенно спокойно. Я не раз наблюдала, как в центре города мужчины в стрингах, взявшись за руки, прогуливаются парочками. Полиция бездействует, потому что считается, что это нормально. Не скажу, что таких личностей много, но иногда мне встречаются. А прогуливающихся с голой грудью женщин я и вовсе не видела. За исключением тех, кто участвовал в гей-парадах.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Скажите, правда ли, что Сан-Франциско – город ЛГБТ?

— Нет, можно сказать, что это город, относящийся лояльно к представителям ЛГБТ. Хотя, по сути, все американские города терпимы к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. В Сан-Франциско просто проживает большое количество таких людей, есть даже целые ЛГБТ-районы. Насколько я знаю, здесь обычно проходят самые яркие и самые большие ЛГБТ-парады, но, по моему мнению, этого все равно недостаточно для того, чтобы охарактеризовать Сан-Франциско в качестве «города ЛГБТ».

— Ведущие американские экономические издания пишут о том, что экономика Соединенных Штатов в настоящее время переживает не лучшие времена. Скажите, как это отразилось на вашей жизни?

— Могу сказать, что после прихода к власти демократов цена на бензин в Калифорнии постоянно растет: сейчас мы платим уже 4,3 доллара за галлон. Получается, что заправка машины выходит где-то в 56 долларов. Но это было довольно предсказуемо.

— А что говорят по этому поводу американцы?

— Американцы, естественно, высказывают недовольство, — не только повышением цен, но и введением жесткого локдауна, и даже предпринимают меры для смены регионального политического руководства.

Предоставлено корреспондентом из США /

Недавно калифорнийцы собрали почти два миллиона подписей для отстранения губернатора Гэвина Ньюсома от выполнения своих обязанностей. Но надо отметить, что он племянник спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, поэтому, наверное, это не так просто.

— Выходили ли жители Сан-Франциско на антиправительственные акции? Как город пережил протесты Black Lives Matter? Были ли случаи погромов и столкновений с сотрудниками правоохранительных органов?

— Да, конечно, эти акции практически целенаправленно проходили в городах Северной Калифорнии, но в разных городах все было по-разному: где-то сторонники BLM перекрывали трассы и устраивали погромы, а где-то ходили вполне организованно, скандируя лозунги. Я лично видела несколько акций протеста, но все они были довольно мирными, отчасти благодаря сотрудникам полиции, которые контролировали ситуацию.

— Вы не пострадали в ходе протестов?

— Нет, но я видела, как готовились к демонстрациям в Сан-Франциско: в центре города все магазинчики и другие частные предприятия баррикадировались, закрывали витрины деревянными щитами. В таком виде это все стояло очень долго, и есть заведения, которые до сих пор не открылись. Это происходило по всей территории Соединенных Штатов, особенно яркие примеры можно было наблюдать в Нью-Йорке — в интернете много таких фотографий.

Global Look Press / Simon Shin

— Есть ли у вас друзья-афроамериканцы? Стали ли они по-другому относится к вам после того, как движение BLM обрело популярность?

— Да, есть, но здесь я бы хотела отметить, что не все чернокожие поддерживают протесты BLM. Они совершенно справедливо понимают, что это манипуляция, и поддаваться эмоционально на такие примитивные манипуляторские лозунги довольно глупо. Грамотные люди не обращают внимания на подобные вещи.

И потом, я хочу сказать, что многие афроамериканцы поддерживают Республиканскую партию США и им не нравится, когда играют на расовом аспекте и используют его для достижения собственной политической выгоды.

Предоставлено корреспондентом из США /

— По вашему мнению, протесты BLM раскололи американское общество?

— Разумеется. Более того, раскол происходит не только между белыми и темнокожими, но и между представителями белого населения. Очень много белых поддерживают BLM, но я думаю, что основная масса выходит на демонстрации просто ради того, чтобы выпустить пар и скопившуюся внутри агрессию.

В Америке много доброжелательных и открытых людей, но как и везде, есть баламуты, которым лишь бы попротестовать. Плохо, что такое поведение пропагандируется, плохо, что американцев учат добиваться каких бы то ни было политических уступок с помощью насилия.

— А какой политической позиции придерживаетесь вы и почему?

— Я придерживаюсь консервативной позиции, — несмотря на то, что, когда жила в России, я была скорее либералкой. Я за соблюдение конституции, закона и правопорядка. Американское законодательство я полностью поддерживаю, а все попытки, направленные на изменение Конституции и противоречащие «духу отцов-основателей», вызывают с моей стороны отторжение.

— Что можете сказать по поводу попыток демократов внести изменения в закон об оружии?

— Я отношусь к этому отрицательно, так как, опять же, повторюсь: я считаю, что Конституция США хороша в том виде, в котором она существует сейчас.

Предоставлено корреспондентом из США /

Многие не вникают в суть второй поправки — она про то, что люди должны быть вооружены, чтобы иметь возможность дать отпор власти, ставшей антинародной. Естественно, я поддерживаю вторую поправку, а также право на владение оружие — святое право каждого гражданина Соединенных Штатов. Более того, я не думаю, что это возможно, по крайней мере на сегодняшний день: Верховный суд этого просто не допустит.

— Но как насчет «вооруженных районов» в Америке, где лучше не ходить?

— Такие районы безусловно есть, но все равно это законодательно регулируется. Например, в Калифорнии нельзя ходить с оружием по улице. Можно хранить его дома, защищаться в случае необходимости. А если человек носит оружие с собой — он преступник и такими людьми занимается полиция. Еще есть районы, где живут бездомные, и да — там ходить не очень приятно, но мне приходилось пару раз.

Предоставлено корреспондентом из США /

— Неприятно — да, но опасно ли?

— Опасно, там можно встретить людей, агрессивных в силу своих психических заболеваний. Парковать машину тоже нежелательно — могут и разбить.

— Куда смотрит полиция?

— Полиция регулярно патрулирует такие улицы, а заблудившихся граждан может предупредить о том, что гулять в таком месте небезопасно. Но опять-таки, правоохранители не могут запретить людям жить на улице, это их право. Многим предоставляют жилье, но они принципиально не хотят заселяться и живут в палатках.

— Как бы вы прокомментировали прошедшие президентские выборы? Имели ли место фальсификации?

— Да, фальсификации были, и так считаю не только я. В большей или меньшей степени — неизвестно, но они определенно имели место.

Global Look Press / Paul Weaver / Keystone Press Agency

Если говорить о Сан-Франциско и о русскоязычном сообществе, многие представители которого живут здесь и по 30 лет, то в прошлом году они все ринулись голосовать, осознав, куда катится страна. Голосовали они, разумеется, за республиканцев.

— Насколько вам известно, Трампа заблокировали во всех социальных сетях в ходе его президентской кампании. В связи с этим хотелось бы спросить: как обстоят дела со свободой слова? Можно ли быть уволенным с работы за неправильное высказывание?

— О себе такого не могу сказать, так как работаю на себя, однако знаю ярых демократов, которые проживают в Лос-Анджелесе и сталкивались с подобной историей. Моя знакомая работала в школе преподавателем и возмутилась, когда ее начальство стало диктовать ей, как именно необходимо рассказывать детям о событиях 6 января. Руководством крайне негативно восприняло ее поведение, и ее чуть было не лишили работы. Слава богу, все обошлось.

Федеральное агентство новостей /

— В заключение хочу спросить: как вы думаете, что будет с США дальше? Как будет развиваться обстановка?

— Я думаю, что, в конце концов, жизнь нормализуется и все встанет на круги своя. Американцы тоже настроены оптимистично и придерживаются устоявшегося выражения «пережили то, переживем и это». Я думаю, что вся прогрессивная повестка, мода на протест и не всегда благоразумная борьба с рассовыми стереотипами сойдет на нет, как и любое другое явление.