Пилот Сытник объяснил, почему американцы ошибаются на счет «худшего» Су-57

Москва, 10 июня. Материалы о якобы «худшем» Су-57 публикуются в американской прессе в рамках недобросовестной конкуренции, считает заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Самые современные истребители пятого поколения в настоящий момент имеются лишь у трех государств: F-22 и F-35 — у США, J-20 — у Китая, Су-57 — у России. По мнению ветерана Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Алекса Холлингса, которое он высказал в своем блоге, российский самолет является якобы «самым худшим» из существующих. Эксперт утверждает, что крылатая машина ВКС РФ «уступает» как американским, так китайскому образцам.

Примечательно, что в международном экспертном сообществе F-35 приобрел весьма дурную репутацию из-за огромного количества недоработок, а некоторые специалисты и вовсе называют бесполезным истребитель, который Вашингтон активно навязывает своим союзникам. Су-57, наоборот, вызывает интерес у иностранных заказчиков. К примеру, недавно стало известно о том, что несколько стран Юго-Восточной Азии планируют приобрести российский истребитель.

Вбросы о «худшем» Су-57 могут на деле быть обычным элементом недобросовестной конкуренции со стороны США, отметил член совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник в комментарии для Федерального агентства новостей. По его мнению, американский эксперт заблуждается в своих выводах, так как российский самолет превосходит зарубежные аналоги.

«Недобросовестная конкуренция сводится к тому, что нужно обгадить конкурента. На самом деле, они глубоко ошибаются. Наш самолет в несколько раз превосходит их машины — F-22 и F-35. Естественно, это у них вызывает бурю негодования и бурю протеста. Пусть успокаиваются, однополярного мира нет и уже не будет никогда. Наш самолет — лучший», — констатировал пилот.

Появление вброса, скорее всего, никак не связано с предстоящими переговорами глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает Сытник. По его мнению, тема недобросовестной конкуренции никак не будет затронута в ходе встречи, так как американский лидер все равно не признается в этом и скажет, что ни при чем.

«Байден просто поднимет руки и скажет, что ни при чем, что это все спецслужбы. У них не такая вертикаль власти, как у нас. Это у нас Путин знает все и все может решить, а там — нет. Разные подходы к этому делу», — подчеркнул Сытник, объяснив, почему американцы не признаются в очернении Су-57.

Ранее американские эксперты рассказали, почему Россия до сих пор может держать в секрете потенциальных иностранных заказчиков Су-57 из Юго-Восточной Азии. По их мнению, если Москва раскроет эту тайну и назовет государства, желающие купить самолет, то переговорный процесс с ними может быть осложнен.