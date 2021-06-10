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Заслуженный юрист РФ объяснил мягкость приговора ударившему Макрона французу

Общество
Заслуженный юрист РФ объяснил мягкость приговора ударившему Макрона французу
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Французский лидер не собирается устраивать репрессии за нанесенное личное оскорбление и, скорее всего, простил данную ему пощечину. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ, член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Суд приговорил Дамьена Тареля, ударившего ладонью по лицу президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в департамент Дром, к четырем месяцам лишения свободы. Прокуратура требовала для нарушителя 18 месяцев тюрьмы. По решению суда мужчина будет обязан официально работать или учиться, не совершать новых правонарушений и получать психологическую помощь. Кроме того, Тарель на три года лишен «гражданских прав» — в течении пяти лет ему нельзя занимать государственные должности и иметь оружие.

«Я думаю, очень многое зависело от реакции самого господина Макрона на содеянное в его отношении, — считает Соловьев. — Убежден, он попросил не придавать этому инциденту большого значения, что характеризует его с самой лучшей стороны. Очевидно, это спокойный человек, который не намерен заниматься репрессиями в отношении оступившегося гражданина своей страны».

Однако, продолжил юрист, французское правосудие не могло оставить без реакции оскорбление, нанесенное главе государства.

«Иначе завтра еще пять тысяч французов захотели бы дать ему щелбан, фофан, пендаль или еще что-нибудь в этом роде, — заметил эксперт. — Поэтому, конечно же, Тарель должен быть наказан».

Заслуженный юрист РФ объяснил мягкость приговора ударившему Макрона французу
pixabay.com  / 

Собеседник ФАН считает, что столь мягкий срок — четыре месяца лишения свободы — является своеобразным консенсусом между демократическими традициями французского общества и необходимостью предупреждать подобные преступления.

«Каждый должен знать, что он будет наказан, если поднимет руку на главу государства, — подчеркнул Соловьев. — Макрон же, я думаю, и вовсе бы отпустил своего обидчика с богом, однако он просто не имеет права так поступать, будучи лицом своей страны».

Юрист также высказал мнение о том, что случилось бы с человеком, попытавшимся поступить похожим образом в отношении президента России.

«Ничего. Потому что в нашей стране такое невозможно, — подчеркнул эксперт. — Федеральная служба охраны работает на 200% эффективно. Если бы у кого-то возникла хотя бы мысль поднять руку на главу российского государства, она была бы пресечена в зародыше».  

Ранее ФАН писал, как французы «щелкнули по носу» своего президента, ушедшего «на штурм Кремля».

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россия франция макрон правосудие юрист тарель
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