Украина продала США права на добычу лития в Донбассе

Киев, 10 июня. Соединенные Штаты Америки хотят добывать полезные ископаемые на территории Украины. Разработку месторождений лития планируется разместить в Донбассе.

Правительство Украины дало соответствующее разрешение, инвесторы из США смогут осуществлять добычу в течение следующих 30 лет, сообщает ИА «Новороссия». По оценкам специалистов, разработка и эксплуатация месторождений окупится через 9-10 лет.

«Нам стало известно, что добыча литиевых руд будет осуществляться шахтным методом на украинских месторождениях — с. Шевченковское, Донецкая область и с. Доброе, Кировоградская область», — агентство приводит слова источника телеграм-канала «Шептун».

Производство лития требует много воды, а процесс изготовления батарей и аккумуляторов может значительно загрязнить местные водоемы. Только для производства аккумулятора одного электромобиля может потребоваться до 80 тыс. литров воды. Вероятно, активность американских компаний окажет негативное влияние на экологию в регионе.

Необычный способ добычи этого металла используют в Саудовской Аравии. Местные специалисты получают его из морской воды.