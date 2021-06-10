В аэропорту Новосибирска самолет снес световую мачту

Новосибирск, 10 июня. В аэропорту Толмачево самолет компании S7, выполняя рейс "Новосибирск-Москва", при взлете столкнулся с мачтой освещения. СКР на транспорте организовал проверку.

Всего на борту лайнера находились 183 пассажира, в том числе семь детей. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

В самом аэропорту предположили, что самолет мог задеть крылом мачту освещения из-за того, что его экипаж ослепило солнцем.

В рамках доследственной проверки стражи порядка осмотрели самолет и место происшествия, весь экипаж допрошен. Идет оценка нанесенного материального вреда. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Следовавший в Китай грузовой самолет экстренно сел в Хабаровске. В момент посадки на борту находились пять человек.