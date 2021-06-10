СМИ: В центре города Мариба в Йемене прогремел мощный взрыв

Мариб, 10 июня. Сильнейший хлопок произошел в центре йеменского города, передает издание Reuters, ссылаясь на местных жителей.

Взрыв прогремел в районе автозаправочной станции. Как рассказали агентству свидетели происшествия, на место ЧП выехали автомобили скорой помощи. Десятки людей получили серьезные ожоги, их доставили в больницу.

По данным местных СМИ, в результате ЧП погибли не менее 12 человек, включая пятерых детей. Представители местной администрации считают, что в произошедшем виновны агрессивно настроенные повстанцы.

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