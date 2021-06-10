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Обнаруженные в Польше монеты Каролингов могли быть выкупом за спасение Парижа

Наука
Обнаруженные в Польше монеты Каролингов могли быть выкупом за спасение Парижа
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Варшава, 10 июня. Найденные на северо-востоке Польши серебряные монеты Каролингов могли быль частью исторического выкупа за спасение Парижа от вторжения викингов, заявили ученые.

Найденные монеты были отчеканены порядка 1,2 лет назад в Каролинской империи. Их внушительное количество позволило ученым предположить, что ими планировалось заплатить за спасение столицы Франции от нападения викингов. Ранее на территории Польши нашли всего три таких монеты.

Первую часть этого клада из 118 монет обнаружили еще в ноябре 2020 года. Учитывая дальность расположения Польши от земель Каролинской империи, находку можно считать очень редкой и ценной для археологов, сообщает Planet Today.

Тысячелетний клад нашли на немецком острове Рюген в Балтийском море. По мнению археологов, множество монет, а также ожерелья, браслеты, броши и кольца относятся к времени короля Харольда I Синезубого.

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париж польша выкуп монеты
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