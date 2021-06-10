Семьям убитых в Адлере приставов окажут социальную помощь

Сочи, 10 июня. Представители ФССП России сообщили, что родные погибших при исполнении судебных приставов получат необходимую социальную поддержку.

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов приехал в Сочи для проведения рабочего совещания по поводу гибели двух сотрудников ведомства и встречи с их родными.

Трагический случай произошел 9 июня около одного из домов по улице Просвещения в Адлере. Сотрудники ФССП по Краснодарскому краю прибыли на адрес с постановлением о сносе построек. Местный житель возмутился таким решением и открыл стрельбу по приставам.

В результате два сотрудника ФССП погибли от огнестрельных ранений. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников органов принудительного исполнения и покушении на убийство двух и более лиц. Стрелявшего арестовали на два месяца. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК.