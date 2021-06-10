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Семьям убитых в Адлере приставов окажут социальную помощь

Происшествия
Семьям убитых в Адлере приставов окажут социальную помощь
ФБА «Экономика сегодня»  /  Наталья Макеева

Сочи, 10 июня. Представители ФССП России сообщили, что родные погибших при исполнении судебных приставов получат необходимую социальную поддержку.

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов приехал в Сочи для проведения рабочего совещания по поводу гибели двух сотрудников ведомства и встречи с их родными.

Трагический случай произошел 9 июня около одного из домов по улице Просвещения в Адлере. Сотрудники ФССП по Краснодарскому краю прибыли на адрес с постановлением о сносе построек. Местный житель возмутился таким решением и открыл стрельбу по приставам.

В результате два сотрудника ФССП погибли от огнестрельных ранений. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников органов принудительного исполнения и покушении на убийство двух и более лиц. Стрелявшего арестовали на два месяца. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК.

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убийство стрельба приставы адлер
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