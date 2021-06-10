Волков искал в Сенате США финансирование для экстремистского ФБК

Соратник Алексея Навального Леонид Волков встретился в Вашингтоне с Комитетом Сената США по международным отношениям. Как сообщают участники в официальных аккаунтах в соцсетях, целью стали вопросы «демократии и верховенства закона», однако Виталий Серуканов уверен, что причина прилета Волкова в США — получение финансирования.

В связи с признанием ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской организацией) экстремистской организацией ее функционеры уже не скрывают контакты с западными структурами, заинтересованными в ослаблении России. В официальном аккаунте сенатора США от штата Нью-Джерси Роберта Менедеса 10 июня были опубликованы фотографии встречи с Леонидом Волковым. Сенатор подчеркнул, что в ходе мероприятия обсуждались вопросы «уважения к демократии и верховенства закона», которые «должны стать основой отношений между США и Россией.

Today met with Alexei Navalny’s advisor @leonidvolkov to discuss how respect for democracy and the rule of law should be at the core of U.S.-Russia relations. https://t.co/2uBYeDD99K pic.twitter.com/1zw4hckngw — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) June 9, 2021

В онлайн-беседе с соратником Навального Владимиром Миловым в мае текущего года Менедес обещал устроить в России «революцию» ради освобождения сидящего за мошенничество основателя ФБК. Менедес неоднократно выступал с инициативой санкций против России и ее первых лиц, а также представителей бизнеса. Соратники Навального также работают над санкциями с осени 2020 года, и если ранее они обещали «точечные меры» и отсутствие ущерба для большинства россиян, то после переезда за рубеж не скрывают, что хотят сделать соотечественников беднее.

На встрече также присутствовали представители Хельсинской комиссии США, занимающейся соблюдением международных норм в бывших советских республиках и неоднократно обвинявшей Россию в «нарушении прав человека». С Хельсинской комиссией ФБК имеет давние связи — в 2010 году Алексей Навальный выступал докладчиком по вопросам коррупции в России.

«Только что состоялась превосходная встреча сотрудников двухпартийного конгресса с главой администрации Навального Леонидом Волковым. Во время встречи стало известно, что Россия объявила его экстремистом и поставила организацию Навального вне закона. Теперь бороться с коррупцией в России — преступление», — сообщил советник Хельсинской комиссии Пол Массаро.

Примечательно, что последняя фраза Массаро в точности повторяет тезис ФБК о «преследовании за борьбу с коррупцией». При этом структуры Навального регулярно устраивали несанкционированные мероприятия, заканчивавшиеся массовыми беспорядками, что привлекло внимание правоохранительных органов.

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Сообщение Массаро ретвитнул инвестор Уильям Браудер, против которого в России заведено уголовное дело. Браудер также известен сотрудничеством с Навальным: согласно фильму-расследованию канала «Россия-1», связанный с британскими спецслужбами финансист работал с оппозиционером с 2007 года. В 2021 году совместно с экс-директором ФБК Владимиром Ашурковым Браудер составил санкционный «список Навального». Кроме того, инвестор был замечен в вышеупомянутой онлайн-беседе с Миловым и Менедесом, где обсудил организацию госпереворота в России.

Главное — получить бюджет

Виталий Серуканов в эфире «Соловьев LIVE» предположил, что во время визита в США Волков будет обсуждать финансирование ФБК.

«Для Леонида Волкова сейчас главное — получить бюджет. У него есть одно интересное качество: Леонид Волков умеет идеально писать отчеты. Прописывать суммы, прописывать, что было якобы выполнено, нагонять туда, как мы с вами знаем по этим базам с ботами, удивительную статистику, что у команды Навального миллионы сторонников, которые спят и видят, чтобы Госдеп выделил очередной бюджет. Леонид Волков умеет продавать себя», — отметил Серуканов.

При этом соратник Навального умеет также уничтожать конкурентов, добавил он. Как пояснил Серуканов, Ходорковского Волков называл «совершенным недотепой, которого все обкрадывают», а также критиковал его ближайших союзников — Андрея Пивоварова и Владимира Кара-Мурзу. В структурах Навального также критиковали Дмитрия Гудкова за популизм.

«Я уверен, что они сейчас злорадствуют над всеми этими ситуациями (уголовными делами против Гудкова и Пивоварова. — Прим. ФАН), но при этом ездят кланяться туда, в Вашингтон. Где деньги, там и кланяются», — резюмировал Серуканов.

Напомним, в настоящее время против директора «Открытой России»2 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Андрея Пивоварова было возбуждено уголовное дело по ст.284 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации), а экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков бежал в Европу на фоне возбуждения уголовного дела о причинении имущественного ущерба (п.«б» ч.2 ст.165 УК).

Судя по всему, встречи Волкова с иностранными кураторами продлятся около двух недель — именно такой перерыв на YouTube он взял, объяснив подписчикам, что «занят очень важной историей». Вероятно, в ближайшее время о контактах с Волковым сообщат и другие американские институты.

Ранее пранкеры Вован и Лексус от имени Волкова разыграли главу комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантаса Павилениса. Он пообещал фейковому Волкову знакомство с «кубинской мафией» в Конгрессе США, в том числе Робертом Менедесом.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ