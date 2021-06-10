Франция выступила за участие Европы в переговорах по вооружениям

Париж, 10 июня. Франция выступает за участие Европы в переговорах по контролю над вооружениями, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Подобные вопросы имеют большое значение для европейской территории, выразил он уверенность во время выступления на пресс-конференции в Париже.

«Мы, европейцы, хотим быть участниками переговоров по контролю над вооружениями, касающихся нашего собственного региона», — сообщил Макрон.

Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее предупредил о вероятности разрушения контроля над вооружениями из-за денонсации Договора по открытому небу. Среди других угроз он также отметил «демонтаж» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.