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Франция выступила за участие Европы в переговорах по вооружениям

Политика
Франция выступила за участие Европы в переговорах по вооружениям
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 10 июня. Франция выступает за участие Европы в переговорах по контролю над вооружениями, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Подобные вопросы имеют большое значение для европейской территории, выразил он уверенность во время выступления на пресс-конференции в Париже.

«Мы, европейцы, хотим быть участниками переговоров по контролю над вооружениями, касающихся нашего собственного региона», — сообщил Макрон.

Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее предупредил о вероятности разрушения контроля над вооружениями из-за денонсации Договора по открытому небу. Среди других угроз он также отметил «демонтаж» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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франция вооружения макрон
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