В Екатеринбурге толпа школьников напала на мужчину из-за электросамоката

Екатеринбург, 10 июня. Школьники в возрасте от 10 до 14 лет накинулись на мужчину после сделанного в их адрес замечания. Разогнать толпу удалось только приехавшим на место полицейским.

Инцидент произошел на улице Маршала Жукова, 4А. Житель Екатеринбурга шел на работу, когда его задел проезжавший мимо подросток на электросамокате. От толчка мужчина пролил на себя кофе. Тогда он сделал замечание школьнику и забрал самокат. Группа товарищей помогла вмешаться в конфликт - всей толпой несовершеннолетние накинулись на мужчину и начали его избивать.

Потерпевший уже написал заявление в полицию. Одного из нападавших доставят в отдел полиции вместе с законными представителями для проведения допроса и выяснения всех обстоятельств и причин конфликта, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

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