В Новосибирске гонщик на электросамокате сбил шестилетнего мальчика и скрылся

Новосибирск, 10 июня. Неизвестный мужчина, управляя элетросамокатом, значительно превысил допустимую скорость и совершил наезд на шестилетнего ребенка в парке культуры и отдыха «Центральный».

После аварии мальчика доставили в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где ему сделали операцию. Ребенку диагностировали открытый перелом большеберцовой кости со смещением. Нанесенная травма расценивается как тяжкий вред здоровью человека.

Правоохранительные органы устанавливают личность и местоположение мужчины, совершившего наезд на ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Гражданин, подозреваемый в наезде на пятилетнего ребенка на электросамокате, задержан в Петербурге.