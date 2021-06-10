Самолет сборной России приземлился в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июня. Сборная России по футболу прилетела в Петербург для участия в чемпионате Европы (Евро-2020).

Самолет с российской командой приземлился в аэропорту Пулково в 18:31. Футболисты продолжат готовиться к турниру 11 июня. В субботу им предстоит встреча со сборной Бельгии, которая является фаворитом группы B.

Матч пройдет на «Газпром Арене», вместимость стадиона сокращена на 50% в связи с ограничениями по коронавирусу. С подопечными тренера Маркку Канерва финнами россияне сыграют 16 июня. Второй матч тоже пройдет в Петербурге.

А со сборной Дании российским футболистам придется играть не на своем поле. Матч состоится 21 июня в Копенгагене, куда не смогут попасть наши болельщики. Власти Дании из-за нестабильной эпидемиологической ситуации отказались давать иностранцам визы.

Ранее форвард ФК «Спартак» Александр Соболев заявил, что верит в победу национальной сборной над Бельгией. Игрок заверил, что футболисты сделают «невозможное», чтобы одолеть гостей.