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Симоньян прокомментировала заявления Тимченко о положении «Медузы»

Общество
Симоньян прокомментировала заявления Тимченко о положении «Медузы»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 10 июня. Главный редактор RT Маргарита Симоньян оценила положение «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Симоньян высказалась о заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко, которое опубликовало издание «Голос Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

«Это Галина инвесторам плакалась просто. Посмотрите, ГДЕ она это сказала. Не преувеличишь — не разжалобишь», — написала Симоньян в Telegram.

В шутку главный редактор RT дала рекомендацию, где лучше всего попробовать приготовленную медузу. По ее словам, блюдо было бы единственной медузой, по которой она бы скучала.

Затем Галина Тимченко опровергла информацию о закрытии «Медузы». Гендиректор заявила, что не давала подобных комментариев и издание продолжает функционировать.

На это Симоньян также ответила в Telegram. Главред RT выразила мнение, что инвесторы знают «что-то» лучше. Также журналистка заявила, что Тимченко допустила фальстарт в публикации «некролога».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Все новости / Общество / Симоньян прокомментировала заявления Тимченко о положении «Медузы»
тимченко симоньян медуза
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