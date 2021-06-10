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Беспорядки разгорелись в Тунисе после гибели активиста

Африка
Беспорядки разгорелись в Тунисе после гибели активиста
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Тунис, 10 июня. В ночь со среды на четверг прошли столкновения между молодежью в столичном районе Сиди Хусейн и полицейскими. Подразделения служб безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать с улиц толпу молодых людей и прекратить боестолкновения.

Беспорядки возникли на фоне известия о смерти тунисца. Арестованный во вторник, 8 июня, молодой человек скончался в районе Аль-Джаяра на западе столицы. «Арабская улица» уверена, что в его гибели повинны правоохранители.

Депутат тунисского парламента от партии «Ан-Нахда» Ямина Зухлами на своей странице в Facebook заявила, что власти города и Министерство внутренних дел отслеживают ситуацию в Сиди Хусейн.

«Смерть молодого человека рассматривается в судебном порядке. Мы ждем заключения судебно-медицинской экспертизы», — добавила депутат.

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тунис
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