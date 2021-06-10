Беспорядки разгорелись в Тунисе после гибели активиста

Тунис, 10 июня. В ночь со среды на четверг прошли столкновения между молодежью в столичном районе Сиди Хусейн и полицейскими. Подразделения служб безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать с улиц толпу молодых людей и прекратить боестолкновения.

Беспорядки возникли на фоне известия о смерти тунисца. Арестованный во вторник, 8 июня, молодой человек скончался в районе Аль-Джаяра на западе столицы. «Арабская улица» уверена, что в его гибели повинны правоохранители.

Депутат тунисского парламента от партии «Ан-Нахда» Ямина Зухлами на своей странице в Facebook заявила, что власти города и Министерство внутренних дел отслеживают ситуацию в Сиди Хусейн.