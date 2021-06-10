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Задавивший людей на Урале автобус перед рейсом прошел осмотр

Происшествия
Задавивший людей на Урале автобус перед рейсом прошел осмотр
Pr Scr youtube.com  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Екатеринбург, 10 июня. Полиция установила, что автобус прошел плановый технический осмотр накануне аварии с шестью погибшими в ЗАТО Лесной Свердловской области.

Рано утром 10 июня водитель автобуса не справился с управлением во время спуска по склону и совершил наезд на остановку КПП местного завода. В результате ДТП погибли шесть человек.

Изначальной версией правоохранителей был отказ тормозной системы транспортного средства. Однако позже выяснилось, что накануне аварии автобус прошел предрейсовый осмотр.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть нескольких людей. Водителя задержали.

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дтп авария автобус смерть лесной
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