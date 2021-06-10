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Многодетные семьи получат еще 27 млрд рублей на погашение ипотеки

Экономика
Многодетные семьи получат еще 27 млрд рублей на погашение ипотеки
pixabay.com

Москва, 10 июня. Правительство РФ дополнительно направит 27 млрд рублей на программу софинансирования ипотеки для многодетных семей, объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что государство в соответствии с поручением президента продолжает поддерживать семьи, где родился третий и последующие дети. Они, по словам премьера, получают по 450 тысяч рублей, которые могут использовать на выплату ипотечного кредита.

Управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс в комментарии ТАСС отметил, что господдержку на списание 450 тысяч рублей по ипотеке с начала действия программы получили уже 169 тысяч семей. Он уточнил, что россиянам было переведено 75 млрд рублей.

Программа поддержки многодетных семей, предусматривающая выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, действует в России с сентября 2019 года. Согласно ее условиям, семьи могут использовать деньги не только на покупку или строительство жилья, но и на ремонт.

Кроме того, в России с апреля 2020 года действует программа льготной ипотеки. Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2021, объявил о ее продлении до 1 июля 2022 года. Он подчеркнул, что для семей с детьми ставка будет ниже, чем для остальных участников программы. По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, новые условия получения льготных кредитов позволят снизить ценовую динамику на российском рынке жилья.

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ипотека мишустин многодетные семьи дом.рф
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