Многодетные семьи получат еще 27 млрд рублей на погашение ипотеки

Москва, 10 июня. Правительство РФ дополнительно направит 27 млрд рублей на программу софинансирования ипотеки для многодетных семей, объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что государство в соответствии с поручением президента продолжает поддерживать семьи, где родился третий и последующие дети. Они, по словам премьера, получают по 450 тысяч рублей, которые могут использовать на выплату ипотечного кредита.

Управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс в комментарии ТАСС отметил, что господдержку на списание 450 тысяч рублей по ипотеке с начала действия программы получили уже 169 тысяч семей. Он уточнил, что россиянам было переведено 75 млрд рублей.

Программа поддержки многодетных семей, предусматривающая выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, действует в России с сентября 2019 года. Согласно ее условиям, семьи могут использовать деньги не только на покупку или строительство жилья, но и на ремонт.

Кроме того, в России с апреля 2020 года действует программа льготной ипотеки. Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2021, объявил о ее продлении до 1 июля 2022 года. Он подчеркнул, что для семей с детьми ставка будет ниже, чем для остальных участников программы. По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, новые условия получения льготных кредитов позволят снизить ценовую динамику на российском рынке жилья.