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В Иране при поддержке России началось строительство новой ТЭС

Иран
В Иране при поддержке России началось строительство новой ТЭС
wikipedia.org  /  Mohsan Dabiri-e Vaziri / CC 2.5

Тегеран, 10 июня. В иранской провинции Хормозган на юге страны началось строительство новой тепловой электростанции «Сирик». Об этом сообщает Mehr News.

По заявлению министра энергетики страны Резы Ардаканиана, строительство ТЭС осуществляется при поддержке России и является важным шагом к развитию экономических отношений между двумя странами.

Сообщается, что мощность ТЭС составит 1 400 МВт и покроет потребность в электричестве в южных и юго-восточных провинциях. Ожидается, что строительство займет приблизительно 3,5 года.

Начало работ подтвердил и действующий президент Ирана Хасан Роухани.

«Россия — очень важный сосед для Ирана, наше сотрудничество выгодно обеим странам, региону и миру», — сказал он.

По заявлению Ардаканиана, «Сирик» соответствует мировым экологическим стандартам и в случае необходимости сможет «использовать альтернативные виды топлива для работы».

Строительная площадка под электростанцию была открыта еще в 2017 году в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака, а осенью 2020 иранская сторона достигла договоренности с российским подрядчиком о начале работ.

По словам Ардаканиана, строительство ТЭС было первым пунктом в реализации ряда совместных проектов, в числе которых — электрификация железнодорожных линий Инче Бурун — Гармсар и Захедан — Бирдженд, развитие сети электростанций и поставки вагонов метро для крупных иранских городов.

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