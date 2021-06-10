В Иране при поддержке России началось строительство новой ТЭС

Тегеран, 10 июня. В иранской провинции Хормозган на юге страны началось строительство новой тепловой электростанции «Сирик». Об этом сообщает Mehr News.

По заявлению министра энергетики страны Резы Ардаканиана, строительство ТЭС осуществляется при поддержке России и является важным шагом к развитию экономических отношений между двумя странами.

Iran, Russia to start works on #Sirik power plant on June 10



—That comes after the Russian govt issued banking guarantees for a loan of $1.2 billion for the project

—The plant is planned in 4 units with a total capacity of 1.4 gigawattshttps://t.co/5EOLO54PdC — ICCIMA (@IranChamber) June 7, 2021

Сообщается, что мощность ТЭС составит 1 400 МВт и покроет потребность в электричестве в южных и юго-восточных провинциях. Ожидается, что строительство займет приблизительно 3,5 года.

Начало работ подтвердил и действующий президент Ирана Хасан Роухани.

«Россия — очень важный сосед для Ирана, наше сотрудничество выгодно обеим странам, региону и миру», — сказал он.

По заявлению Ардаканиана, «Сирик» соответствует мировым экологическим стандартам и в случае необходимости сможет «использовать альтернативные виды топлива для работы».

Строительная площадка под электростанцию была открыта еще в 2017 году в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака, а осенью 2020 иранская сторона достигла договоренности с российским подрядчиком о начале работ.

По словам Ардаканиана, строительство ТЭС было первым пунктом в реализации ряда совместных проектов, в числе которых — электрификация железнодорожных линий Инче Бурун — Гармсар и Захедан — Бирдженд, развитие сети электростанций и поставки вагонов метро для крупных иранских городов.