В Забайкалье спасли троих мужчин, застрявших на грузовиках в реке

Чита, 10 июня. Сотрудники МЧС спасли жизнь автомобилистам, которые застряли в водоеме на двух грузовиках. К моменту приезда спасателей мужчины находились на крыше тонущего транспорта.

Инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в Улетовском районе Забайкальского края. Трое мужчин на грузовиках застряли в реке Ингода. Автомобилисты попытались выбраться самостоятельно и после тщетных попыток подали сигнал бедствия.

Прибывшие на место сотрудники МЧС добрались до грузовиков на моторной лодке и благополучно доставили испугавшихся мужчин на берег. Благодаря оперативному вмешательству спасателей в результате инцидента никто не пострадал.

Случай спасения местных жителей произошел в Туле. Там сотрудники Росгвардии эвакуировали женщину и ребенка из загоревшегося от удара молнии дома.