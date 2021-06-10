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Пользователи соцсетей высмеяли американский «презерватив-химзащиту» для ВВС США

Армия
Пользователи соцсетей высмеяли американский «презерватив-химзащиту» для ВВС США
flickr.com/U.S. Department of Defense  /  Airman 1st Class Dillon Davis, U.S. Air Force/Released

Вашингтон, 10 июня. Пользователи Сети высмеяли химическую защиту для американских военных пилотов, похожую на огромный контрацептив, указав на ее низкую эффективность.

Руководство авиабазы Whiteman, расположенной в американском штате Миссури, провело учения, в ходе которых военнослужащие отработали ряд специализированных мер, применяемых в случае химического заражения военных объектов ВС США. На фотографиях, сделанных в ходе мероприятия и опубликованных в Сети, можно увидеть пилота штурмовика A-10 Thunderbolt II, облаченного в необычный костюм химзащиты, рассмешивший пользователей Twitter, реакцию которых приводит «ПолитРоссия».

Пилот в ходе мероприятия надел особый летный костюм (Aircrew Eye Respiratory Protection System, AERPS), обеспечивающий защиту от радиации, а также биологических и химических патогенов. Поверх этого комплекта военнослужащим были надеты особые бахилы и полиэтиленовая прозрачная накидка, которая и стала предметом насмешек. По мнению пользователей соцсетей, подобное решение не поможет от попадания зараженного воздуха внутри кабины, так как он все равно туда проникнет после ее открытия. По словам одного из комментаторов, накидка летчика больше похожа на огромный контрацептив. Его поддержал другой пользователь, которому фото пилота напомнило сцену из голливудской комедии «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном в главной роли.

«Ужасный презерватив для тела. Такое я не проморгаю», — сказал один из пользователей соцсети.

Ранее жители России высмеяли американских экспертов, которые заявили, что перспективный стелс-бомбардировщик ВВС США B-21 якобы станет «убийцей» российского ЗРК С-500. По их словам, этот комплекс ПВО будет «не опасен» для самолета лишь в том случае, если крылатая машина не будет покидать авиабазу.

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учения ввс сша химзащита
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