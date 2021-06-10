Байден пошутил, что не хочет уезжать из Великобритании из-за природы

Вашингтон, 10 июня. Президент США Джо Байден в шутку заявил, что не хочет возвращаться в Вашингтон, потому что ему понравилась природа в Великобритании. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Американский лидер в рамках рабочего турне встретился с британским премьер-министром Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл. Политики вышли на террасу с видом на залив Сент-Айвс, где их заметили журналисты.

"Великолепно, я не хочу возвращаться домой", — сказал президент США во время прогулки.

Ранее сообщалось, что Байден планирует принять участие в саммите G7, который пройдет на территории Великобритании.