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Хоррор «Заклятие-3» назвали худшим фильмом года

Общество
Хоррор «Заклятие-3» назвали худшим фильмом года
Кадр из фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»

Москва, 10 июня. Российские зрители раскритиковали ужастик «Заклятие-3: По воле дьявола», который стал лидером мирового проката. Ленту даже назвали худшим фильмом года.

Мировая премьера третьей части франшизы состоялась 26 мая, а в российских кинотеатрах хоррор вышел 10 июня. Зрители активно обсуждают новинку киноэкрана в соцсетях. Многие разочаровались в «Заклятие-3» после просмотра, поскольку возлагали на ужастик большие ожидания.

«Худший фильм года, худший фильм ужасов, худший фильм заклинаний, самый скучный фильм», — возмутился один из пользователей Сети.

Первые два фильма хоррор-франшизы снял Джеймс Ван, но на этот раз режиссером выступил Майкл Чавес. По мнению некоторых зрителей, перед ним стояла задача не испортить замысел продюсеров и снять новую часть «Заклятия», чтобы все смогли заработать.

«Одержимый продюсерами Чавес позабыл хоть о какой-то изюминке или собственном почерке», — цитирует одного из зрителей iReactor.

Кинокомпания Warner Bros. ранее показала русскоязычный трейлер «Заклятия-3». Главными героями ленты снова стали Эдвард и Лоррейн Уоррены, исследующие паранормальные явления.

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фильм ужасы заклятие
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