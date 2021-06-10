Хоррор «Заклятие-3» назвали худшим фильмом года

Москва, 10 июня. Российские зрители раскритиковали ужастик «Заклятие-3: По воле дьявола», который стал лидером мирового проката. Ленту даже назвали худшим фильмом года.

Мировая премьера третьей части франшизы состоялась 26 мая, а в российских кинотеатрах хоррор вышел 10 июня. Зрители активно обсуждают новинку киноэкрана в соцсетях. Многие разочаровались в «Заклятие-3» после просмотра, поскольку возлагали на ужастик большие ожидания.

«Худший фильм года, худший фильм ужасов, худший фильм заклинаний, самый скучный фильм», — возмутился один из пользователей Сети.

Первые два фильма хоррор-франшизы снял Джеймс Ван, но на этот раз режиссером выступил Майкл Чавес. По мнению некоторых зрителей, перед ним стояла задача не испортить замысел продюсеров и снять новую часть «Заклятия», чтобы все смогли заработать.

«Одержимый продюсерами Чавес позабыл хоть о какой-то изюминке или собственном почерке», — цитирует одного из зрителей iReactor.

Кинокомпания Warner Bros. ранее показала русскоязычный трейлер «Заклятия-3». Главными героями ленты снова стали Эдвард и Лоррейн Уоррены, исследующие паранормальные явления.