Жилищное строительство в России показало рост показателей с начала года

Москва, 10 июня. Объем строительства вырос на 78% в период с января по май, если сравнивать со значениями того же периода 2020 года.

Соответствующие сведения предоставляются в отчете аналитического центра ДОМ.РФ, сообщает ТАСС. Генеральный директор государственной компании Виталий Мутко отмечает продолжительный рост количества новостроек. Он уверен, что программа льготной ипотеки позволит простым гражданам улучшить жилищные условия.

«Продление программы еще на один год и расширение семейной ипотеки даст импульс жилищному строительству — будут запускаться новые проекты. Это сбалансирует предложение и спрос», — сказал Мутко.

Больше всего новых домов заложили в Москве: 2,1 млн кв. м. Это почти двукратный рост количества проектов, если сравнивать с 2020 годом. При этом ситуация на рынке в данный момент не позволяет воспользоваться госпрограммой из-за нехватки соответствующих по стоимости площадей.