Аида Ведищева: Я — американка. Но Россия дала мне все

В четверг звезде эстрады СССР Аиде Ведищевой исполняется 80 лет. В 70-х годах было выпущено более 20 миллионов пластинок с песнями в ее исполнении. «Где-то на белом свете», «Лесной олень», «Колыбельная медведицы», «Помоги мне», «Товарищ» стали символами счастливой молодости послевоенного советского поколения.

Легендарная певица в эксклюзивном интервью ФАН призналась в любви к Родине, рассказала о причинах эмиграции в Америку и поведала, как в 40 лет заново начала строить музыкальную карьеру.

«Я борец, я никогда не сдаюсь»

— Аида Семеновна, песни в вашем исполнении на первых строчках рейтингов самых узнаваемых композиций из советской киноклассики, вас любит и помнит армия поклонников в России сегодняшней. Как вы сейчас живете?

— Я делаю то, что люблю. Основываясь на двух культурах, нашей и американской, я и сумела найти свой путь, которым иду.

Из личного архива Аиды Ведищевой /

— А где в Америке вы живете?

— Я живу в Калифорнии. Сейчас у нас эпидемия, как и во всем мире, и я не могу никуда выезжать. И в целом я не летаю больше, даже по местным маршрутам, например, в Нью-Йорк на концерт.

У нас у всех такие тяжелые времена, такая трагедия во всем мире! Это надо молить бога, чтобы он простил нас и дал возможность людям жить. Жизнь такая коротенькая, она так пролетает быстро! Я прошла очень тяжелую жизнь. Я борец, конечно, я выстояла. Я не сдаюсь никогда.

— С чего начиналась ваша популярность в России, тогда еще в СССР?

— Меня очень любили, миллионы пластинок вышло в то время. И первая пластинка была самая яркая, это было в 1966 году. Я спела на всесоюзном конкурсе советской песни очень простую песенку «Гуси-Гуси», и эта песня получила первый приз и вышла миллионным тиражом. А потом пошла вторая песня, написанная композитором Шаинским, «Если бы я была тобой», и она принесла мне победу на конкурсе уже в следующем году.

В 1968 году я победила с песней Шаинского «Будь прежним». В то время на эстраде блистали и Нина Бродская, и Лариса Мондрус, и Муслим Магомаев, и Майя Кристалинская. Но в 1968-м году я вышла по продаже пластинок на первое место, несмотря на такое количество молодых и талантливых звезд.

Я пела песни Александра Зацепина, Евгения Крылатова, Владимира Шаинского, Оскара Фельцмана...

Из личного архива Аиды Ведищевой /

— Вы работали с легендарными музыкантами и оркестрами, например, с Леонидом Утесовым, Олегом Лундстремом. Каково было быть солисткой лучших профессиональных оркестров?

— Это были роскошные оркестры! Мечта с таким оркестром работать. Меня принимали на ура. На каждом концерте я обязательно пела новую песню. Если я пела одно и тоже, я заболевала.

«Человек должен расти»

— А вам в Америке удалось то же самое делать? Вы влились в «русскую Америку» или ваш зритель был англоязычный?

— С этой музыкой я и приехала в Америку, и мне легко было, потому что у меня очень много песен на английском языке. Я педагог, и я не могла себе позволить петь только наши советские песенки в Америке — человек должен расти. Я пошла в колледж, я выучилась, я «взяла» Бродвей. Конечно, моими зрителями были американцы, в то время было очень мало русских. У меня сохранились поздравления от Барака Обамы, от Нэнси Рейган, от Джорджа Буша-старшего. «Мы благодарим вас, нам очень нравится нам ваша музыка», — писали они.

Из личного архива Аиды Ведищевой /

В Америке я начала с нуля. Подумайте, приехала какая-то эмигрантка, какая-то певичка…

— Вы могли сделать карьеру, уже получив опыт в Америке?

— Нет, мне не нужна была карьера. Да и какая карьера может быть в 43 года? Надо не карьеру делать, а работать, творить и служить богу и что-то создать свое. И я создавала: через 20 лет после переезда в США я сделала программу «The best of Broadway in Hollywood» — и после этого мне пришла идея создать образ Статуи Свободы. И я кричала: «Мальчики и девочки нового тысячелетия, не издевайтесь над свободой!»

Из личного архива Аиды Ведищевой /

— Вот в 90-е уже поехали в Америку наши рок-музыканты, новое поколение, но у многих там ничего стоящего не получилось. Как вы думаете, почему? Америка не приняла?

— В России мы принимали всех, мы так любили итальянских, французских певцов! Робертино спел «Jamaica» — и я жила на этой «Джамайке», папа меня ругал, мол, «ты занимайся, на Джамайке на шпильках далеко не уедешь». Здесь этого нет, это американская культура, американцы, они любят все свое.

— Что вам дала Россия, что вам дала Америка — и где ваш дом?

— Мой дом сейчас в Америке, я американка, я солгала бы, сказав, что мой дом в России... Я 41 год живу в Америке. Россия дала мне все, я России благодарна, я люблю эту страну, и я никогда в жизни не хулила ее, несмотря ни на какие обиды.

Россия мне дала все, потрясающее образование, культуру, воспитание. Я благодарна России и счастлива, что я родилась там, иначе бы вы бы со мной уже не разговаривали — вместо меня была бы Мадонна, Барбра Стрейзанд или Леди Гага.

— Что связывает вас с Россией?

— Россия — это моя родина. Я родилась на Волге, я волжанка. Я любила и люблю это все. Порой вот выхожу утром, а у нас дождя-то нет здесь, у нас жара одна, я живу в таком месте, где всегда жарко… И рано-рано утром птицы поют, и, знаете, в сердце так хватает, и я говорю: «Господи, пахнет, как в России, прохлада и немножко влажности»... Я любила Москву, я люблю Иркутск, в котором прошла моя юность. Я все люблю и мне все очень дорого, но это как в прошлой жизни…

Из личного архива Аиды Ведищевой /

— Вы настолько легендарны, что вы, наверное, и не осознаете этого…

— А мне и не надо, это бог легендарный, а не я, в этом и есть вся прелесть моя, я счастливая, вот поверьте мне, я самая счастливая. Я осуществила свое пребывание на земле. Мне больше ничего не надо было, все песенки мои — это было чудесно, люди любили меня...

— Откуда у вас такой чистый голос?

— А я не пила и не курила никогда всего-навсего!

— А кто открыл вас?

— Я сама себя открыла.

Аида Ведищева родилась в 1941 году в Казани. Она наиболее известна как исполнительница популярных песен из кинофильмов («Песенка о медведях», «Помоги мне», «Лесной олень») и мультфильмов («Колыбельная медведицы»)