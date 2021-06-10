Рашкин рискует лишиться депутатского кресла из-за связи со структурами Навального

Москва, 10 июня. КПРФ может изменить список кандидатов от партии на выборах в Госдуму из-за связи депутата Валерия Рашкина со структурами блогера Алексея Навального.

Рашкин открыто поддерживал митинги в защиту Навального, а также продвигал систему «Умное голосование». Политика подозревали в сотрудничестве со структурами Навального, которые теперь признаны экстремистскими организациями и запрещены в России.

Не исключено, что КПРФ ради сохранения имиджа партии передвинет кандидатуру Рашкина на второе место в списке на выборы в ГД РФ, и это практически лишит Рашкина возможности стать депутатом.

Ранее сообщалось, что эксперты поставили «диагноз» Валерию Рашкину после его теории о «COVID-провокаторах». Политик говорил, что коронавирусом его якобы умышленно заразили провокаторы на уличных акциях.