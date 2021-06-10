«Уфа» подаст в суд на супругу президента «Спартака» Салихову

Уфа, 10 июня. Футбольный клуб «Уфа» подаст судебный иск к жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что клуб намерен судиться с Заремой Салиховой. Жена владельца «Спартака» до этого в Telegram-канале писала, что бывший генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов помогал команде из Башкортостана, работая в Москве.

«Это будет иск от «Уфы», потому что оскорблен весь бренд и все наши болельщики. Мы хотим компенсацию в миллион рублей. Мы отправим эту компенсацию в дом ребенка, которому мы, так сложилось исторически, помогаем», — отметил Мурзагулов.

Салихова уже успела отреагировать на новость о намерении «Уфы» подать иск. Она сообщила, что может предоставить в суде факты доказательства своей правоты.

Ранее Олег Матыцин получил паспорт болельщика, необходимый для посещения матчей чемпионата Европы. Он посетил центр выдачи Fan ID в Лужниках.