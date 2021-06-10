Василиса Володина назвала «летние часы везения» для всех знаков зодиака

Москва, 10 июня. Известный астролог Василиса Володина назвала два временных отрезка в июне, когда представители всех знаков зодиака смогут испытать счастье и поймать удачу за хвост.

Российский астролог Василиса Володина в Instagram опубликовала пост, в котором назвала «часы везения» для знаков зодиака в первый месяц лета.

«В июне нам предстоят два отрезочка времени, когда надежда на удачу высока — начинания, усилия, текущие дела обещают перспективы лучше обычного или просто обнадеживают. Это с 11 июня (12:00) до 12 июня (9:50) и с 28 июня (20:51) до 29 июня (10:50). Первый период будет просто «очень симпатичным», а второй — можно использовать для важных дел, когда кажется, что «ситуация висит на краю», — сообщила Володина.

Кроме того, Володина добавила, что некоторые представители зодиакального созвездия испытают трудные жизненные ситуации. К такому числу относятся Стрельцы и Рыбы, передает DailyHoro.

Сообщается, что текущая неделя будет неблагоприятной для Тельцов. У них испортится настроение и снизится энергетический фон. Однако к концу недели силы постепенно восстановятся. Астролог рекомендует 11, 12 и 13 июня заняться домашними делами.

Стрельцам астролог советует следовать законам Вселенной. Благодаря этому представители данного знака смогут сделать правильный выбор и не запутаться в перипетиях судьбы, которых в середине июня будет большое количество.

Козерогам важно следовать зову совести и поступать по-честному. Иначе плохие поступки могут вернуться «бумерангом». Рекомендуется обходить стороной злых людей, а также научиться различать знаки судьбы от случайностей. Астролог рекомендует сохранять спокойствие в критических обстоятельствах, так как любые конфликты могут привести к неблагополучным последствиям.

Для Рыб первая половина недели будет самой насыщенной, причем в отрицательном смысле. Представителям данного зодиакального созвездия предстоит очистить информационное пространство — удалить ненужные контакты, перебрать старые фотографии, очистить спам. Астролог предупреждает, что в этот период нельзя отказываться от любви или дружбы, так как есть риск потерять их.

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