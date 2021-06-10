Заслуженный юрист предложил лишить Хованского интернета за «звериное издевательство»

Горе-блогеры, наживающиеся на своей интернет-популярности, должны быть лишены возможности выхода в Сеть, если совершили с ее помощью преступление. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия, которое просит избрать меру пресечения блогеру Юрию Хованскому в виде заключения под стражу. Молодой человек, долгое время бывший помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, исполнил песню, в которой оправдывал действия террористов в московском театре на Дубровке в 2002 году («Норд-Ост»). В итоге 9 июня в квартире у Хованского был произведен обыск, после которого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело в отношении блогера заведено по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

«Если господин Хованский не раскается и суд не найдет достаточных оснований для снижения ему размера наказания, то ему вполне может быть назначено реальное лишение свободы, — заметил Соловьев. — Если это произойдет, то уехать в место отбывания наказания блогер может на срок не менее пяти лет, что достаточно много».

Заслуженный юрист отметил, что в числе смягчающих обстоятельств может быть наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики с места работы или «из дома».

«Однако есть и отягчающие факторы, например циничность совершенного преступления, — добавил эксперт. — А я должен сказать, что от того текста, который напевал Хованский под гитару, просто оторопь берет и кровь стынет в жилах. Это какое-то звериное издевательство над человеческим горем, от которого содрогнулась вся страна, да и весь мир, пожалуй!» — убежден специалист.

wikipedia.org / Katrin72006

Собеседник ФАН предложил «дополнительную меру», которая должна назначаться гражданам вроде Хованского после отбывания ими основного наказания.

«Им надо запрещать пользоваться интернетом на определенный срок, который, я надеюсь, будет измеряться годами, — сказал Соловьев. — Данное наказание применяется во многих странах и показывает свою эффективность, являясь профилактикой совершения подобными людьми новых преступлений. Это несложно сделать и несложно проконтролировать».

Юрист заявил, что тексты провокационной песни Хованского ожидает лингвистическая, а его самого — психиатрическая экспертизы, которые должны определить степень его виновности в инкриминируемом ему преступлении.

«Конечно, должны быть допрошены лица, которые выложили эту аудиозапись в Сеть», — резюмировал эксперт.

Ранее ФАН писал, что задержание и преследование Хованского могло стать результатом войны ютуберов.