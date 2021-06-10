Вашингтон, 10 июня. Украинский президент Владимир Зеленский по глупости настроил против себя Соединенные Штаты.

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою глупость. Накануне беседы с американским лидером Джо Байденом он открыто критиковал политику западных партнеров. В результате государственному секретарю США Энтони Блинкену пришлось оправдываться за поведение Зеленского на комитете Конгресса.

Как заметил политолог Дмитрий Джангиров, украинский политик явно навлек на себя гнев Соединенных Штатов.

«Даже Блинкен не удержался, и сказал, что, возможно, эту информацию не довели до украинского президента. Ну, то есть, плюнул со всей пролетарской ненавистью», — заметил Джангиров.

Политолог недоумевает. Он никак не может понять, зачем Зеленский высказывает претензии своим союзникам. Ведь Украина до сих пор зависит от финансовой помощи США.

«Как можно перед телефонным разговором высказывать обиды такому человеку? Ты его глубоко младший партнер. <…> Что ты несешь, зная, что ты с ним завтра разговариваешь?», — обратил внимание политолог.

По мнению Джангирова, совсем скоро чаша терпения Штатов переполнится, и украинским властям придется платить по счетам.

«Наступит момент, когда кредиторы и вдохновители проекта «Украина как Антироссия» договорятся с Россией, и что тогда?», — задался вопросом Джангиров.

Ранее политик Алексей Журавко объяснил, почему Владимир Зеленский пытается втянуть Украину в Североатлантический альянс.