Генсек НАТО обсудил с Зеленским ситуацию с безопасностью на Украине

Брюссель, 10 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Столтенберг и Зеленский обсудили предстоящий саммит Альянса, который состоится 14 июня в Брюсселе, а также текущую ситуацию на Украине.

«Переговорил с Зеленским, президентом нашего ценного партнера — Украины. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию в сфере безопасности», — написал генсек Альянса в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что очередной саммит НАТО будет состоять из одной рабочей сессии продолжительностью в 2,5 часа. При этом ранее подобные мероприятия Альянса длились два дня и состояли из четырех рабочих сессий.

Напомним, 9 июня президент России Владимир Путин прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО, отметив, что считает это вполне возможным. Он также добавил, что членство Киева в Альянсе обернется размещением американских ракет на украинской территории, в результате чего их подлетное время до Москвы уменьшится до десяти минут.