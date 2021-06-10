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Журавлев высмеял Госдеп США за сравнение Навального с иеговистами

  /   Обновлено: 10 июня 2021 19:44
Политика
Журавлев высмеял Госдеп США за сравнение Навального с иеговистами
Федеральное агентство новостей  / 

Глупости, которые публикует Госдеп, американцы воспринимают как абсолютную истину, а Россия для них — «империя зла». Об этом в интервью ФАН заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя реакцию Вашингтона на признание Мосгорсудом экстремистскими организаций, связанных с мошенником Алексеем Навальным.

Ранее Госдеп опубликовал обращение, в котором проклинаются «репрессии со стороны российского правительства в отношении политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ». При этом авторы памфлета догадались сравнить Навального с... сектой «Свидетели Иеговы»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ), утверждая, будто преступников в России привлекают к ответственности незаконно.

«Объявление на сайте Госдепа — «письмо в Россию своим». Это весточка нашей оппозиции. Вашингтон надеется, что его письмена прочтут в Москве правильные люди, вдохновятся и свергнут Путина. Они понимают, что альбацы и венедиктовы не могут быть большинством в нашей стране по определению, но остальные — «не в счет». Вашингтон объявил их «российским народом», так как они делают то, что велит Америка», — раскрыл причины бредового заявления американцев политолог.

Журавлев высмеял Госдеп США за сравнение Навального с иеговистами
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Журавлев напомнил, что в 2018 году беглый русофоб Аркадий Бабченко зачем-то инсценировал на Украине свою смерть «от рук агентов Кремля». Один знакомый американец тогда вполне серьезно заявил политологу, что «если бы Путин не убил Бабченко, тот бы вернулся и сел на его место в Кремле».

«США относятся к себе как к божеству, они поклоняются сами себе. Это что-то вроде веры: они — Добро, им можно все. Это главный тезис американской политики и культуры. А Россия — «империя зла». В 1990-е они хотели нас «вылечить», но ничего не вышло. Глупости, которые Госдеп печатает, американцы воспринимают как абсолютную истину», — обратил внимание собеседник агентства.

По словам главы Института региональных проблем, американцы не предполагают, что Россия вмешалась в их президентские выборы, — они это «точно знают». При этом по глупости они даже не понимают: если Москва действительно вмешалась, то выборы должны быть аннулированы и в Штатах нет легитимного президента.

«Если бы Владимир Путин официально заявил, что в США нарушают права граждан, а это так и есть, то Вашингтон мгновенно стал бы кричать о «вмешательстве» России во внутренние дела Америки и назвал бы нас «страной-агрессором». Ведь это — другое!» — добавил политолог.

Журавлев высмеял Госдеп США за сравнение Навального с иеговистами
Федеральное агентство новостей  / 

Журавлев заметил, что «наши» оппозиционеры, как и сектанты, не нужны Западу. Их миссия — вредить внутри России. Например, Европа, которая «боролась за свободу художника Павленского», прибившего свои гениталии к брусчатке Красной площади, в конце концов заполучила его, но после первой же выходки «художника» упекла его в тюрьму.

Напомним, что 16 октября 2017 года Павленский поджег окна здания Банка Франции и сфотографировался перед ними — и уже на следующий день оказался за решеткой. «Свободному акционисту», бежавшему из «чудовищной России», в Европе сразу дали 3 года тюрьмы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Журавлев высмеял Госдеп США за сравнение Навального с иеговистами
сша алексей навальный госдеп свидетели иеговы дмитрий журавлев
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