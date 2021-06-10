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Гендиректор «Медузы» признала убыточность проекта

Общество
Гендиректор «Медузы» признала убыточность проекта
Федеральное агентство новостей  /  wikipedia.org / Medusa Project SIA / Charmer / Retrieved from meduza.io / pixabay.com / SplitShire

Москва, 10 июня. Проект «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) оказался убыточным.

Речь идет о сумме в 2 млн евро, подчеркнула генеральный директор Галина Тимченко. В СМИ появились публикации, что проект якобы будет закрыт. Однако Галина Тимченко подчеркнула, что не делала таких заявлений. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в интервью для РИА Новости опроверг возможное закрытие СМИ. Тем не менее какие-либо планы относительно функционирования проекта он не раскрыл.

«Медуза» пыталась оспорить ее включение список иностранных агентов. Однако Замоскворецкий суд Москвы отклонил соответствующий иск. В список иностранных агентов издание попало 23 апреля.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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тимченко закрытие медуза
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