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Полиция задержала водителя автобуса после ДТП с 6 погибшими в Лесном

Происшествия
Полиция задержала водителя автобуса после ДТП с 6 погибшими в Лесном
Федеральное агентство новостей  /  Александр Яремчук

Екатеринбург, 10 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса, который допустил наезд на остановку с людьми в ЗАТО Лесной Свердловской области.

Следователи допросили автомобилиста и приняли решение о его задержании, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких людей.

Смертельная авария произошла рано утром 10 июня в Лесном. Пассажирский автобус врезался в людей, находившихся на остановке у КПП местного завода. Жертвами ДТП стали шесть человек.

Полиция предположила, что водитель автобуса потерял управление над транспортным средством из-за отказавших тормозов. Расследование обстоятельств дела продолжается.

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