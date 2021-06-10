Полиция задержала водителя автобуса после ДТП с 6 погибшими в Лесном

Екатеринбург, 10 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса, который допустил наезд на остановку с людьми в ЗАТО Лесной Свердловской области.

Следователи допросили автомобилиста и приняли решение о его задержании, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких людей.

Смертельная авария произошла рано утром 10 июня в Лесном. Пассажирский автобус врезался в людей, находившихся на остановке у КПП местного завода. Жертвами ДТП стали шесть человек.

Полиция предположила, что водитель автобуса потерял управление над транспортным средством из-за отказавших тормозов. Расследование обстоятельств дела продолжается.